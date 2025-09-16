Red Bull gaat vanaf 2026 een eigen Formule 1-motor ontwikkelen in samenwerking met Ford. Een immense uitdaging, zeker gezien de nieuwe technische richtlijnen die volgend jaar worden ingevoerd. Red Bull-teambaas Laurent Mekies en Ford-CEO Jim Farley benadrukken daarbij de bijdrage van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander speelt volgens hen een centrale rol binnen het nieuwe partnerschap.

In aanloop naar de reglementen van 2026 sloeg Red Bull Powertrains de handen ineen met Ford. De Amerikaanse autogigant gaat krachtbronnen leveren voor zowel het hoofdteam als zusterteam Racing Bulls. Honda, de huidige leverancier, verruilt de Oostenrijkers na een uiterst succesvolle samenwerking voor het Aston Martin van Lawrence Stroll. Laurent Mekies vergeleek het ontwikkelen van een eigen motor eerder met ‘het beklimmen van de Mount Everest’ en is daardoor extra dankbaar voor de expertise van Verstappen.

Sleutelrol van Verstappen bij Red Bull

“Max (Verstappen, red.) doet veel meer dan alleen naar de cijfers vragen”, aldus Mekies tegenover Sky Sports. ‘Het zal je echt verbazen. Ook buiten de auto levert hij een enorme bijdrage aan de verschillende projecten. Uiteraard is hij benieuwd naar de laatste data, maar hij test ook in de simulator en werkt nauw samen met de ingenieurs. Hij wil begrijpen hoe we de auto’s voor 2026 ontwikkelen; waar halen we het vermogen vandaan, hoe genereren we downforce? Hij speelt echt een centrale rol binnen dit project. Natuurlijk wil hij volgend jaar een snelle auto, en hij doet er alles aan om ons te helpen die te bouwen.”

LEES OOK: ‘Verstappen moet tijdig naar Ferrari, duo met Hamilton zou sensationeel zijn’

“Door met Verstappen te praten, hebben we bij Ford nog meer respect voor hem gekregen”, vulde Jim Farley aan. “Ook omdat we hem dit jaar zelf hebben zien rijden. De manier waarop hij stabiliteit creëert in een omgeving waar iedereen gewoon zijn werk probeert te doen, is indrukwekkend. Dat is een van de mooiste dingen bij Laurent (Mekies, red.) en Red Bull – dat iedereen zo ongelooflijk toegewijd is aan het geheel.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.