Oud-coureur Eddie Irvine hoopt dat Max Verstappen tijdig de overstap maakt naar Ferrari en daar gaat samenwerken met Lewis Hamilton. De toekomst van de Nederlander bij Red Bull kwam dit jaar opnieuw in het geding. Nadat hij al in verband werd gebracht met Mercedes en Aston Martin, zwoer hij nog minimaal één seizoen trouw te blijven aan de Oostenrijkse renstal. Toch sloot hij tijdens de Italiaanse GP niet uit dat hij ooit naar de Scuderia zal vertrekken.

“Ze hebben twee coureurs onder contract voor volgend jaar, dus er is sowieso geen discussie mogelijk”, aldus Verstappen over een transfer naar Ferrari. “Nu is dat nog niet aan de orde, maar wie weet? Ik weet niet eens hoe lang ik nog in de Formule 1 blijf, dus er zijn nog veel onzekerheden. Het is altijd moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren.” Eddie Irvine, voormalig Ferrari-coureur, zou de keuze in ieder geval snel maken. Hij hoopt dat Verstappen binnenkort de stap naar Maranello zet – ook om eindelijk samen te kunnen werken met Lewis Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen maakte dit seizoen de overstap naar Ferrari, maar noemenswaardige resultaten bleven tot dusver uit; de Britse routinier wacht nog altijd op zijn eerste podiumplaats en moet voorlopig zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc. “Het probleem met Lewis is dat hij eigenlijk al te oud was toen hij naar Ferrari kwam”, aldus Eddie Irvine tegenover Sky Sports. “Tegelijkertijd heeft hij wel zeven titels gewonnen, en daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan.”

Verstappen en Hamilton

Volgens Irvine heeft Ferrari, ondanks alle roem en historie, structureel een achterstand op de Britse teams. “Ze staan er alleen voor in Italië, dat maakt het heel moeilijk”, legde hij uit. “De Britse teams zitten allemaal dicht bij elkaar, waardoor er veel meer kruisbestuiving is. In Maranello staan ze er volledig alleen voor, en dat maakt het lastiger. Ferrari heeft het imago, de geschiedenis, ze hebben alles – behalve die kruisbestuiving.”

Een eventuele transfer van Verstappen vergelijkt Irvine met de komst van Michael Schumacher in de jaren negentig. “Hij werd destijds ook gezien als de snelste coureur. Daarom kwamen ook Rory Byrne en Ross Brawn mee – het hele team werd rond Michael opgebouwd. Net zoals bij Verstappen nu. Als hij ergens naartoe gaat, neemt hij veel mensen met zich mee. Daarom zou ik het echt geweldig vinden als hij naar Ferrari komt”, besloot de viervoudig racewinnaar. “Bovendien hoop ik dat Verstappen niet te laat komt, zoals Hamilton deed. Een samenwerking tussen die twee zou echt sensationeel zijn.”

