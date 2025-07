Rob Kamphues ving onlangs in Aston Martins nieuwe fabriek een gesprek op hoog niveau op. Eentje uit de reeks heers-en-verdeel.

“Een kale zestiger in een donkergroen polootje klopt aarzelend op een deur met daarop het bordje Owner, Boss and Father. ‘Binnen!’, hoort hij. Als hij de ruimte binnenstapt ziet hij nog net hoe Lawrence Stroll een Napoleon-steek van zijn hoofd neemt. ‘Ah, Adrian, goed je te zien. Dit is het hoedje van Napoleon. Gekocht op een veiling in Parijs voor 2,1 miljoen, pocketmoney. Misschien weleens van gehoord, van Napoleon? Groot leider, zeer groot leider! Als hij in deze tijd had geleefd, was hij vast enorm door mij geïnspireerd geraakt. Weet je wat ik ook van hem heb?’ Met een machtig gebaar legt Stroll senior een antiek pistool op tafel.

‘Dit is hét pistool waarmee Napoleon zich voor zijn kop wilde schieten. Heb ik ook! Kan ik mee doen wat ik wil! Kijk, zo laadt je het.’ Stroll propt wat kruit in de loop en stampt hem aan. ‘Prachtig meneer, maar kunnen we het nu over autoracen hebben?’ ‘Uiteraard. Genoeg over mij. Vertel eens, is het ontwerp van de nieuwe auto al klaar? Mijn auto, mijn team, mijn mensen, mijn merk, Make Aston Great Again!’ ‘Jazeker meneer. We hebben een loophole in de reglementen gevonden waardoor we een jaar lang drie tiende voorsprong hebben.’ ‘Geniaal Adrian, ik wist dat jou hier naartoe halen de juiste move was. Personeelsbeleid, de juiste man op de juiste plek, ook zoiets waar ik geniaal in ben, vind je niet?’

Aanbevelingen

Newey aarzelt. ‘Nou dat was eigenlijk de reden waarvoor ik kom. Ik heb wat aanbevelingen voor een kleine personeelswijziging.’ Stroll senior fronst zijn wenkbrauwen.

‘Kleine wijziging? Ben je het niet eens met wie ik heb aangenomen?’ ‘Nou, het gaat mij meer om wie u de laan uitstuurt’. ‘Wie moet er ontslagen worden? De toiletjuffrouw, de portier? Zeg ‘t maar en het is gebeurd.’ ‘Ik dacht meer aan een ingreep iets hogerop in de organisatie.’ ‘Hoe bedoel je, Adrian?’ ‘Ik dacht aan een van de rijders, meneer.’

Rijders ontslaan?

Stroll senior zit ineens rechtop in zijn stoel. ‘Begrijp ik jou goed? Jij wilt een van de rijders ontslaan? Ik heb een tweevoudig wereldkampioen en een in potentie toekomstig drievoudig wereldkampioen. Daarvan wil jij er één ontslaan? Begrijp ik dat goed?’ ‘Het zit zo meneer: ik kan een auto bouwen die drie tiende sneller is dan de concurrentie, maar zolang Max Verstappen ergens anders rijdt hebben we daar niets aan, want hij is drie tiende sneller dan wie dan ook.’ ‘Dus jij wil dat ik Max Verstappen koop?’ ‘Wij noemen dat een aanbod doen.’

Op dat moment gaat de intercom. ‘Louise van de receptie hier, meneer. Uw zoon heeft zojuist weer zijn auto door de voorruit gereden bij het inparkeren en staat nu dronken in de fontein te pissen. Wij vroegen ons af of we er iets van mogen zeggen. Het tocht nogal in de hal meneer. En het ruikt naar urine.’ ‘Jazeker mag je iets tegen mijn geweldige zoon zeggen, Louise van de receptie. Zeg hem ‘Have a nice day’ en ‘To enjoy life’. O, en Louise, je bent ontslagen.’

Pistool

Hij richt zich weer tot Newey, terwijl hij het pistool in zijn handen neemt en de haan naar achteren trekt. ‘Waar waren we gebleven?’ O ja, er moet een coureur weg. Wie moet er uit Adrian?’ Newey denkt even na. Stroll beweegt langzaam de loop in zijn richting. ‘Wie Adrian?’ ‘Alonso meneer: te oud, te langzaam, passé.’

‘Zo begrijpen we elkaar weer, Adrian. Dank voor je komst. Dan ga ik nu Groenland kopen. British Racing Greenland, wat dacht je daarvan?”

