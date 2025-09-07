Exact een kwart eeuw geleden stal Michael Schumacher de show op Circuit Zandvoort tijdens de indertijd befaamde Marlboro Masters. De meervoudig wereldkampioen verzorgde een geweldige demo met een Ferrari V10, inclusief donuts op het lange rechte stuk. Het bracht ruim 100.000 toeschouwers, inclusief ondergetekende als jonge sportverslaggever, in vervoering. Oordopjes behoorden bij een circuitbezoek tot de standaarduitrusting en waren ook die dag hard nodig. Het zijn mooie herinneringen aan vervlogen tijden…

Destijds droomde men nog niet eens van een GP in eigen land. Dat was ondenkbaar. Maar tijden veranderen. De Formule 1 lijkt in weinig meer op de sport die het ooit was en de nieuwe koning van de sport heet Max Verstappen, ondanks het feit dat hij aan een moeizaam seizoen bezig is. Toch is er één constante: de naam Schumacher valt nog altijd in de paddock.

Als het over Michael Schumacher gaat is het altijd met respect en interesse naar zijn gezondheidstoestand. Gaat het echter over zijn zoon Mick dan is het sentiment anders. Het begint zelfs een beetje zielig te worden.

Hopen op een nieuwe kans

Anno 2025, ook vorige week nog tijdens de voorlaatste editie van de Dutch GP in Zandvoort, circuleert de naam van Mick Schumacher met grote regelmaat in paddock. De Duitser probeert al jaren na zijn mislukte avontuur bij Haas een nieuwe kans te krijgen in de Formule 1, ooit de speeltuin van zijn vader. Zijn naam werd de afgelopen twaalf maanden genoemd bij onder andere Mercedes, Audi, Alpine, Williams en Cadillac. Nergens viel het kwartje zijn kant op. Simpelweg omdat hij niet goed genoeg is.

Vaders en zonen, er zijn mooie (en recente) voorbeelden te over. Ook in Nederland. Yep en Sven Kramer, Erben en Joep Wennemars, Adrie en Mathieu van der Poel, Mark en Ruben van Bommel, Tom en Rocco Coronel en uiteraard Jos en Max Verstappen. Maar talent blijkt niet in alle gevallen overdraagbaar…

Hoe zei Günther Steiner, zijn oude teambaas bij Haas, het ook alweer? ‘Mick is zo fucking langzaam dat hij geen remmen nodig heeft’. Het is bekend, Steiner mist empathisch vermogen én ieder gevoel voor diplomatie, maar inzicht in de sport kan hem toch niet ontzegd worden.

Nog steeds hoofdpijn

Bij Haas werd Schumacher in 2021 en 2022 gewogen en te licht bevonden. Veel te licht. Hij scoorde aanzienlijk meer crashes dan WK-punten. Sterker nog, volgens diverse lijstjes reed hij in twee jaar tijd voor ruim zes miljoen euro aan schades bijeen, meer dan welke coureur ook. Teameigenaar Gene Haas krijgt er bij de gedachte spontaan nog hoofdpijn van.

En toch – hoe bizar – blijft de naam Mick Schumacher nog altijd voorbij komen zodra ergens een zitje vacant is. Een bekende achternaam en wat vriendjes op belangrijke posities openen keer op keer weer ergens een deur. Maar bij nader inzien valt die iedere keer ook weer keihard in het slot. En dat is maar goed ook. De Formule 1-wereld koestert warme herinneringen aan Michael Schumacher en de V10, maar Mick Schumacher heeft er als coureur niets te zoeken. Een comeback? Ondanks een krachtige lobby en een primadonna achternaam trapt de Formule 1 zelf vol op de rem. Het zijn de bikkelharde wetten van de topsport.

Oh ja, nog even terug naar 2000. In het kader van zinloze, maar leuke weetjes: de Marlboro Masters of Formula 3 in Zandvoort werd destijds gewonnen door Jonathan Cochet. Wie kent hem nog? En zou hij veel minder getalenteerd zijn geweest dan Mick Schumacher?

