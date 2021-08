De chaos bij de start, het rijden met een ‘halve auto’ en wat zijn de do’s en don’ts van de zomerbreak? Voormalig F1-coureur Sergej Sirotkin buigt zich in zijn column voor FORMULE 1 Magazine over de tumultueus verlopen Grand Prix van Hongarije die met Esteban Ocon en Alpine een winnaar kende waar Sirotkin veel historie mee heeft.

Het was een prachtige dag voor Alpine, ik heb er als testcoureur veel tijd doorgebracht en ken nog veel mensen in Enstone. Ik voelde wel enige trots toen ik Esteban en Fernando Alonso de overwinning samen zag vieren. Een mooie dag voor het merk ook, ze zijn teruggekomen en het gaat steeds beter. Winnen met een Franse coureur in een Franse auto, twee auto’s in formatie in de uitloopronde, ik ben blij voor ze.

Foto: Peter van Egmond

Ik denk dat Max Verstappen en ook Daniel Ricciardo een hele moeilijke middag gehad hebben in hun beschadigde auto’s. Een auto is dan heel lastig te vertrouwen, vooral in deze omstandigheden. Niet alleen is hij langzamer en kun je er minder goed inhalen of het gevecht aangaan, hij is onvoorspelbaar. Minimale schade kan op het eerste gezicht weinig invloed hebben maar wel iets in gang zetten. meer of andere slijtage van de banden dan normaal bijvoorbeeld. Dus laat staat de schade waarmee Verstappen moest rijden.

Hun leed begon dus met Valtteri Bottas die zich verremde. Nu was dat opzich geen enorme fout maar de gevolgen waren wel catastrofaal. Hij nam alle coureurs, behalve Lewis gelukkig voor hem, uit de race die in de top van het klassement meevechten. In een titelgevecht wil je niet dat de concurrentie er zo uitvliegt. We zullen nog veel meer gevechten krijgen tussen Red Bull en Mercedes en een incident als deze zal de gemoederen niet direct tot bedaren brengen.

Een fout zoals Valtteri maakte, is snel gebeurd in natte omstandigheden. Alles is plots anders en je hebt niet kunnen oefenen vooraf. De paar meters die hij tekortkwam, waren meteen doorslaggevend, ook door de vuile lucht van Norris voor hem. Op zo’n moment denk je alles zo veilig mogelijk te doen, er is geen coureur die op zo’n moment op de limiet rijdt met alle risico’s van dien. Niemand kan de grip juist voorspellen en tegelijkertijd nul marge nemen. Soms denk je juist veel marge te laten in het aanremmen maar kom je erachter dat je niets over had. Soms denk je bijna geen marge te hebben en blijkt het tegenoverstelde. Dat blijft lastig.

Foto: BSR Agency

Het allerbelangrijkste voor een F1-coureur in zo’n chaos is je kalmte bewaren. Hoe je dat doet, verschilt per persoon. Daar is niet één juiste manier voor, ieder heeft zijn eigen benadering en deze verandert gedurende je carrière. Er zijn wel mensen van het team die bijvoorbeeld stresstests doen, ik heb het ook weleens geprobeerd maar ik ben er geen fan van. De stress is niet te simuleren, het zal altijd anders voelen. Ik heb weleens gezien dat iemand zo’n stresstest fluitend doorstaat maar als het er om gaat juist ten onder gaan, andersom ook.

Het is nu in ieder geval zaak voor iedereen om de batterij op te laden. Die laatste periode in aanloop naar de break is een zware, op alle niveaus worden teamleden steeds vermoeider. Dat is volstrekt normaal. Je offert veel op tijdens een seizoen dus dit is een periode dat je het er even van moet nemen. Als coureur moet je in vorm blijven maar je moet jezelf wel ‘unpluggen’. Met de jaren ben ik daar wel achtergekomen, dat heb ik lang verkeerd aangepakt.

Dan ging ik tijdens vakanties keihard doortrainen, ik gaf m’n gemoed geen rust van het racen. Ik zat met mijn hoofd in de paddock, dacht na over de auto en het racen. Als ik nu coureur zou zijn, zou ik de eerste week echt rust nemen. In de tweede rustig aan de routine weer oppakken en de derde weer benaderen als een raceweek qua intensiteit. Prettige vakantie!