Ik had altijd wel een zwak voor Lando Norris. Inderdaad, had. Ik vond hem een leuke, spontane jongen, normaal gebleven in de omgang, ondanks zijn rijke komaf.

Zijn vader, ook een sympathieke vent trouwens, ging op 36-jarige leeftijd met pensioen nadat hij zijn eigen bedrijf voor een fortuin had verkocht. Lando genoot een beschermde opvoeding. In de Formule 3 kon hij bijvoorbeeld rekenen op de steun van een eigen privé-fysio én een eigen kok. Maar niemand – voorzover ik weet – die hem in die tijd heeft kunnen betrappen op verwend gedrag.

Vorig jaar vierde Lando Norris nog uitgelaten feest op de Amsterdamse grachten tijdens Koningsdag. Hij hield er een stevige snee op zijn neus aan over, nadat hij een tik kreeg op het moment dat hij uitgerekend een glas bier (vermoedelijk niet zijn eerste) aan zijn mond wilde zetten. Een week later, in Miami, won hij zijn allereerste race in de Formule 1. Opnieuw reden voor een feestje voor Lando, die zijn terugvlucht een dag uitstelde en zich samen met onder andere Max Verstappen in het nachtleven stortte. Kortom, met Lando was niets mis. Een leuke gast die met volle teugen van het leven en het succes genoot.

Zielige gejammer

Daarna is het met de gunfactor voor Norris langzaam maar zeker bergafwaarts gegaan. Met zijn rivaliteit met Verstappen op de baan is helemaal niets mis. Goed voor de sport bovendien. Maar het afgunstige of soms zelfs zielige gejammer in de media van tijd tot tijd wekt irritaties op. In ieder geval bij mij.

Afgelopen seizoen deelde Verstappen in Brazilië een mentale tik – noem het een uppercut – uit aan Norris, tot dat moment een serieuze uitdager in de titelstrijd. In de regen reed Verstappen van P17 naar de overwinning, terwijl Norris van pole terugviel naar P6. Na afloop was iedereen vol lof over de masterclass van Verstappen in de regen. Iedereen, behalve Norris. “Dit heeft niets met talent te maken, alles met geluk”, zei hij. De frustratie droop er vanaf.

Sindsdien is het niet beter geworden. Dit seizoen heeft hij niet alleen met Verstappen te maken, maar ook nog eens met zijn eigen teamgenoot (Oscar Piastri) die hem dreigt te overvleugelen. Mentaal is de Brit de zwakste van de drie, met afstand zelfs.

Plaagstootjes

Naast de baan merk je dat aan de verbale plaagstootjes die over en weer vliegen. Na de door hem gewonnen GP van Japan grapte Verstappen bijvoorbeeld dat hij in een McLaren nog met een veel groter verschil zou hebben gewonnen. Piastri kon er om lachen en nam het niet al te serieus. Norris daarentegen toonde zich not amused en zei dat Verstappen minder moet zeuren. En oh ja, hij was welkom om eens in de McLaren te komen testen. “Ik kan niet wachten om de teleurstelling op zijn gezicht te zien als hij uitstapt”, voegde hij er vilein aan toe. Na Miami was er andermaal chagrijn: “Of je haalt Max in óf je crasht”, klaagde hij.

Op de baan heeft Lando Norris het ook lastig. Zodra het spannend wordt, maakt hij fouten. Vorig jaar reeg hij ze aaneen en ook dit seizoen is hij allesbehalve foutloos. In Japan maaide hij onlangs per ongeluk het gras, in Bahrein parkeerde hij zijn auto buiten het startvak en greep hij, ondanks zijn superieure materiaal, naast de tweede plaats achter winnaar Piastri.

In de WK-stand heeft Norris de leiding inmiddels af moeten staan aan Piastri na overtuigende zeges van de laatste in China, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami. De twijfel bij Norris heeft in alle hevigheid toegeslagen, zoveel is wel duidelijk. Norris bekende in Bahrein dat hij zich voelde als iemand die voor het eerst in een Formule 1-auto zat. En dat hij niet altijd genoeg in zichzelf gelooft.

Piastri eerste coureur

Het moment dat de teamleiding van McLaren een keuze zal moeten maken tussen beide coureurs komt steeds dichterbij. En ondanks het feit dat Norris de lieveling is van het Britse publiek én de Britse pers, zal normaal gesproken dan de keuze op Piastri vallen als eerste coureur. Immers, als Norris niet in zichzelf gelooft, waarom zou de teamleiding dat dan wel moeten doen?

Piastri heeft qua karakter veel weg van Verstappen. Koelbloedig en meedogenloos. Maar of Norris ook kampioensmateriaal is? Ik vraag het me steeds meer af. Hij heeft inmiddels een paar aardige tikjes op de neus gehad en hangt al groggy in de touwen. Toegegeven, stiekem vind ik dat best grappig…

