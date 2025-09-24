Wordt het nog spannend? Wordt de strijd om de wereldtitel alsnog een kraker zoals we in het verleden wel vaker hebben gezien? Normaal gesproken niet. Maar het zicht op een wereldtitel maakt zenuwachtig, zeker wanneer Max Verstappen achter je aan zit. En dan zijn er ook nog de ‘papaya rules’…

Oscar Piastri staat 69 punten voor op Max. Met nog zeven races te gaan, plus drie sprintraces. Het zou genoeg moeten zijn. Piastri kan zelfs gaan ‘Rosbergen’ (zo noemen wij dat thuis). Dat wil zeggen: wanneer Max alle resterende races wint, moet Piastri zorgen dat hij steeds als tweede finisht, dan houdt hij genoeg punten over. Op die manier stelde Nico Rosberg in 2016 zijn titel veilig: in de laatste drie races werd hij telkens tweede achter concurrent Lewis Hamilton.

Maar dat is slechts wiskunde. Waar het werkelijk om draait is de psychologie. “It’s all about the mind,” zou Jackie Stewart zeggen. Piastri rijdt in de beste auto van het seizoen en heeft een comfortabele voorsprong, de wereldtitel kan hem nauwelijks nog ontgaan: hij kan hem alleen nog verliezen. En daar wordt het oncomfortabel. Het is altijd makkelijker om de jager te zijn dan de gejaagde.

Zenuwachtig

Bovendien is het de eerste keer dat Piastri zo dicht bij het ultieme doel is. En dan worden de besten zenuwachtig. Ik moet altijd denken aan Niki Lauda, die in 1974 op weg leek naar zijn eerste titel voor Ferrari, tot hij op de Nürburgring in de eerste ronde haast kreeg en zich verslikte in Jody Scheckter. Lauda crashte, zijn titeljacht ontspoorde en de ervaren Fittipaldi werd kampioen.

Of denk aan Lewis Hamilton die in 2007 in de laatste races onverklaarbare foutjes begon te maken. Ook Charles Leclerc ging in 2022 de mist in vanaf het moment dat hij dacht kans te maken tegen Max. Titelbibbers. Je ziet het ook in het voetbal: clubs die mijlenver voor staan in de competitie die na een gelijkspel of verliesbeurt plots de angst in de benen krijgen en allerlei steken laten vallen.

In Azerbeidjan bleek Piastri geen koele berekenende robot, maar gewoon een mens. De haast om in de eerste ronde plaatsen goed te maken leidde tot een keiharde DNF. En Max op 69 punten. Wat nu? Rekenen en ‘Rosbergen’? Of gewoon volle bak blijven gaan en weer races winnen, zoals voor de zomer?

Reken maar dat er op weg naar Singapore wat gesprekjes plaatsvinden met mentor Mark Webber. Webber die in 2010 ook een titel verloren zag gaan in de allerlaatste race. Destijds in Abu Dhabi werd Webber verslagen door zijn teamgenoot Vettel. Na strategisch gestuntel van Red Bull. Of was het opzet geweest?

Eigen ruiten ingooien

Dat brengt me bij de andere complicerende factor. McLaren. Met zijn papaya rules… McLaren heeft de afgelopen seizoenen al laten zien kampioen te zijn in het ingooien van de eigen ruiten. Vorig jaar hadden ze alles op Lando Norris moeten zetten, híj had het momentum, híj zette Max onder druk en toen kwam Hongarije. En ook dit jaar zijn ze weer aan het rommelen met teamorders. In Monza. Waar Piastri, de leider in het kampioenschap, Norris voorbij moest laten na diens mislukte pitstop. Nog nooit vertoond, totaal anti-Formule 1-beleid. Stel nou dat Piastri straks in Abu Dhabi twee punten te kort komt?

Maar ja, ook Lando kan natuurlijk nog kampioen worden, hij staat maar 25 punten achter Piastri. Gaan ze straks in de USA of Mexico ook ingrijpen als Lando pech heeft? Zijn ze nog altijd vrij om tegen elkaar te racen, met alle risico’s van dien?

Papaya rules tellen niet meer, als de titel op het spel staat. Ik ben het voor één keer met Jacques Villeneuve eens: McLaren moet nu kiezen. Voor Piastri. Normaal gesproken moeten die 69 punten genoeg zijn, maar we hebben het hier wel over Max Verstappen. Als Max ook in Singapore de beide McLarens verslaat, lijkt alles nog mogelijk.

