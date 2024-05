Max Verstappen is dominant, de spanning voor veel internationale tv-kijkers moet vooral van de gevechten achter hem komen. Om een mooie kijkervaring te bieden, zijn er veel mogelijkheden, weet ook onze columnist Graham Watson. De FOM komt ook dit seizoen met nieuwe elementen. Deze column verscheen eerder in editie 5/6 van FORMULE 1 Magazine.

Wat was het indrukwekkend, die beelden van Max Verstappen. En dan heb ik het nog niet eens over de manier waarop hij de seizoenstart al weer heeft weten te domineren – dat is in elk geval niet veranderd ten opzichte van afgelopen seizoen.

Nee, ik heb het over die beelden met die drone, de volgens Red Bull Racing snelste drone ter wereld. Een drone waartegen Max het op een circuit onlangs opnam. Het zag er fantastisch uit, daar zullen we het allemaal vrij snel over eens zijn. Wie het niet heeft gezien, moet de beelden misschien maar even opzoeken.

Het zijn zulke dingen waardoor fans en kijkers over de hele wereld misschien wel meteen denken: kan dat ook tijdens Formule 1 Grand Prix, zulke beelden maken en in de registratie verwerken? De vraag is begrijpelijk. En de gedachte is een goede, een logische ook. Maar het is helaas niet zo dat we zoiets dan ook maar meteen kunnen invoeren tijdens een Grand Prix-weekend.

Het doet me denken aan hoe we zelf als Formule 1 al eens hebben geprobeerd iets met een drone te doen. Dat was tijdens de Grand Prix van Spanje, een paar jaar geleden. Eerlijk is eerlijk: een daverend succes was het nou niet echt. De beeldkwaliteit was simpelweg niet goed genoeg. Het was misschien wel te vroeg in de ontwikkelingen op dat vlak. Maar het past wel bij ons streven als sport altijd te blijven innoveren.

Dat is immers qua beleving en interactie ook een middel fans, kijkers thuis, de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom zitten we bij de FOM ook nooit stil. Dit seizoen zullen er bijvoorbeeld nieuwe grafische elementen komen, waarmee we de mensen nog beter hopen te kunnen informeren, het kijken nog aantrekkelijker en boeiender te maken.

Maar soms moet je even wachten op het juiste moment voor een bepaalde stap en wegen zaken als veiligheid logischerwijs zwaarder. Want een drone inzetten zoals Red Bull dat deed op een verder verlaten circuit en één auto, is tot daar aan toe. Maar dat doen tijdens een Formule 1 Grand Prix met alles erop en eraan, is andere koek.

Ons experiment van twee jaar geleden in Barcelona leerde dat we met één drone natuurlijk niet zo heel veel kunnen doen; we hadden toen ook met de technische beperkingen van de ontwikkelingen op dat moment te maken. Maar daarnaast is er een ander aspect dat boven alles gaat: veiligheid.

Want laten we niet vergeten dat we racen met auto’s met een open cockpit. En je moet er niet aan denken wat er gebeurt als er een drone neerstort tijdens een sessie. Dat is gevaarlijk. Dit seizoen nog geen drones dus, da’s een brug te ver. Maar wie weet, misschien ooit. Want we blijven innoveren om de sport leuk en spannend te houden voor de fans.

Gelukkig zit het met de populariteit wel goed, dat zagen we in Melbourne ook weer. Voor mij, als Nieuw-Zeelander, voelt het toch een beetje als een thuisrace. En de publieke belangstelling was massaal, met zo’n 400.000 toeschouwers. Ongelooflijk hoe het in Australië leeft, schitterend. Een jaar of zeven, acht geleden moesten ze hier volgens mij juist nog tribunes schrappen bij gebrek aan belangstelling voor de sport.

Die populariteit willen we in stand houden. Dus innovaties blijven er komen om het spannend te houden. Al zullen we natuurlijk niet gaan proberen Max Verstappen af te gaan remmen, haha.