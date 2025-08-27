De Formule 1-wereld reageert verdeeld op het nieuws dat Sergio Pérez zijn rentree maakt bij het nieuwe Cadillac F1-team, waar hij samen met Valtteri Bottas het rijdersduo zal vormen. “Het is toch weer een routinier die terugkeert en daardoor de komst van een nieuw talent blokkeert”, zegt verslaggever Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Gerard Bos begrijpt de beslissing van Cadillac vanuit strategisch oogpunt: “Ik snap deze keuze vanuit Cadillac wel. Laat ik even vooropstellen dat hij geen prutser is. Met een nieuw team wil je wat ervaring. Dus ja, de combinatie Bottas en Pérez snap ik.” Toch plaatst hij ook een kritische kanttekening: “Het is toch weer een routinier die terugkeert en daardoor de komst van een nieuw talent blokkeert. Dus er zitten twee kanten aan dit verhaal.”

Ook coureur Jeroen Bleekemolen ziet de waarde van Bottas, maar is minder enthousiast over de terugkeer van Pérez: “Ik vind het zonde dat ze niet een jong talent erin zetten naast Bottas. De keuze voor de Fin snap ik, want hij is nog wel echt gemotiveerd. En hij is niet de Formule 1 uitgegaan omdat het helemaal niet liep ofzo.” Over Pérez is hij duidelijk: “Hij was een groot talent, maar is dat niet helemaal meer. Hij is ook wat ouder geworden en het is gewoon geen topper. Dus in zo’n team dan zou ik liever een jong talent ernaast zetten. Ik vind het toch een beetje een veilige keuze van Cadillac.”

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.