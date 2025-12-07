McLaren eindigt het jaar als constructeurskampioen. Mercedes stelde in de laatste race van het seizoen de tweede plaats veilig. Red Bull eindigde als derde, terwijl Ferrari na een teleurstellend seizoen vierde werd.

Achter de topteams sloot Williams het seizoen af op een knappe vijfde plek. Het Britse team boekte de grootste vooruitgang ten opzichte van vorig jaar en klom van de negende naar de vijfde plaats. Racing Bulls werd zesde. Aston Martin kwam drie punten tekort om die positie te veroveren en eindigde daardoor als zevende. Haas werd achtste. Sauber klom één plaats ten opzichte van vorig jaar, terwijl Alpine het seizoen als laatste afsloot. Alpine kende dit jaar de grootste achteruitgang, met de meeste verloren posities in het constructeurskampioenschap.

﻿ Team Punten 1 McLaren 833 2 Red Bull 469 3 Mercedes 451 4 Ferrari 398 5 Williams 137 6 Racing Bulls 92 7 Aston Martin 89 8 Haas 79 9 Sauber 70 10 Alpine 22

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.