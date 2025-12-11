Toto Wolff denkt nog elke dag aan het verloop van de GP Abu Dhabi in 2021. De race op het Yas Marina Circuit zorgde voor de spannendste ontknoping van een titelstrijd in jaren – en eindigde in de eerste wereldtitel voor Max Verstappen. Hoewel Wolff het zeker een verdiende titel voor de Nederlander vindt – ‘de uitslag van die race is een eerlijke weergave van de prestatieniveaus dat jaar’ – laat de manier waarop toenmalig wedstrijdleider Michael Masi ingreep de Oostenrijker niet los.

Het is inmiddels onderdeel geworden van de Formule 1-geschiedenis: de GP Abu Dhabi 2021, waar de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton werd besloten. De Brit lag lange tijd in de race op koers om zijn achtste titel te pakken, totdat een late safety car roet in het eten gooide. Uiteindelijk kwam het aan op de laatste ronde, waar Verstappen de toenmalig Mercedes-coureur inhaalde en zo zijn eerste titel veiligstelde. Beelden van Toto Wolff die schreeuwend zijn onvrede uitte tegenover voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi – “Nee, Michael, dat was zo niet goed!” – gingen de wereld rond.

Is Wolff vier jaar later inmiddels al over de manier waarop de race uiteindelijk verliep heen? “We zijn er nog steeds niet overheen”, vertelt de Mercedes-teambaas eerlijk in een interview met The Telegraph. “Ik heb er recentelijk nog met Lewis over gesproken – ik denk er elke dag aan en hij ook. En het blijft ook bij het team hangen. Beide coureurs waren kampioenwaardig, maar de scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen, om een voetbalanalogie te gebruiken, en die kun je niet terugdraaien. Het doelpunt is gescoord, de wedstrijd is afgelopen.”

De ontknoping in Abu Dhabi van het 2021-seizoen leidde uiteindelijk tot een rivaliteit met toenmalig Red Bull-teambaas Christian Horner. De twee hadden in de jaren sindsdien regelmatig een woordenwisseling, maar tot een gesprek over wat er die dag op het Yas Marina Circuit is gebeurd, kwam het niet meer. “Christian heeft het nooit kunnen toegeven”, aldus Wolff. “Ik probeer het van de andere kant te bekijken – en vanuit het standpunt van Red Bull verdienden ze het om wereldkampioen te worden. Ze hadden het hele seizoen te maken gehad met een aantal incidenten die oneerlijk tegenover hen waren, en de uitslag van die race is een eerlijke weergave van de prestatieniveaus tijdens het seizoen.”

“Maar Christian heeft dat nooit kunnen toegeven – dat als het andersom was geweest en het hen die dag was overkomen, het catastrofaal zou zijn geweest en hij met allerlei beledigingen zou zijn gekomen”, vervolgt de Mercedes-teambaas. “En ik denk dat het vermogen om introspectief te zijn of de andere kant met enig medeleven te kunnen zien, een totale leemte in zijn persoonlijkheid is.” Volgens Wolff is de Brit vanwege dat laatste nu Red Bull-teambaas af. “Dat heeft hem uiteindelijk de das omgedaan, omdat hij vond dat hij recht had op alle macht, en Red Bull wilde hem die macht niet geven.”

