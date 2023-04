De gele auto is vervangen door een zwarte en zelf is hij een jaartje ouder. Maar verder is er voor Tom Coronel weinig veranderd aan de vooravond van een nieuwe seizoen in de TCR Europe Series. De Formule 1-analist van Viaplay begint eind deze maand in een Audi RS 3 LMS aan zijn 34e jaar in de racerij: een kampioenschap is het doel. En het F1-werk? Dát blijft hij uiteraard ook doen.

We kunnen er niet omheen, Tom. Sponsor DHL stopte na acht jaar de samenwerking, daarmee verdween ook de voor jou zo kenmerkende gele racewagen.

“Het is even wennen zonder die kleur, maar kijk naar hoe de auto nu is: het rood met zwart – ik vind het een geile, ruige bak. Een supermooie, snel ogende livery waarin zowel de kleuren van Audi als Tricorp naar voren komen. DHL was tevreden over de publiciteit die het al die jaren had, maar wilde een andere kant op (elektrificatie, CO2-neutraal, red.). We hebben fijn samengewerkt. Maar Tricorp steunt me ook al een jaar of vijf, zes en wilde ook wel eens groter op de auto. Dat is gelukt, ik ben erg dankbaar voor de steun.”

De auto mag er dan anders uitzien, het team en de monteurs zijn nagenoeg hetzelfde en dus zijn alle randvoorwaarden voor een goed seizoen aanwezig?

“Vorig seizoen eindigden we als tweede in het kampioenschap. Vandaar dat er voor Jean-Michel Baert en François Verbist van Comtoyou Racing geen enkele twijfel bestond dat ze met mij door wilden. Dat was wederzijds. Als je tweede bent geworden, kun je zeggen: er is nog maar één plek beter dan dat. Nou, dat klopt. Dus we gaan absoluut voor de titel. Met een fraaie en goede auto én nummer 34 ditmaal. Want het is mijn 34e seizoen in de racerij.”

In hoeverre is het racen nog te combineren met je overige activiteiten? Je bent razend druk.

“Dat ik bijvoorbeeld geen wereldkampioenschap rijd, heeft daar wel mee te maken. Dan moet je bijvoorbeeld ook twee keer naar Argentinië en twee keer naar Australië. Dat is gewoon niet te doen, dat kost enorm veel tijd. Ik begeleid mijn zoon (Rocco timmert aan de weg in het karten, red.) en daarnaast heb ik ook al mijn werk. Dus heb je gewoon niet overal tijd voor. Het niet rijden van het WK is daarom echt een keuze van mezelf.”

De mensen zullen je tijdens jouw raceseizoen dus ook nog gewoon kunnen zien bij Viaplay als Formule 1-analist?

“Gelukkig wel, want dat is werk en er moet ook brood op de plank komen. Maar ik vind het ook oprecht mooi om te doen, om over Formule 1 te praten en ermee bezig te zijn. De liefde voor de autosport is en blijft er; van karting tot Formule 1 en het racen zelf. Ik ben blij dat ik het dit seizoen allemaal kan combineren, ik kijk uit naar de zeven races die ik in de TCR Europe Series ga rijden. En mensen kunnen dat ook gaan volgen, want Ziggo gaat het allemaal uitzenden.”

TCR Europe Series 2023:

28-30 april, Autodromo International do Algarve, Portugal

12-14 mei, Pau, Frankrijk

26-28 mei, Circuit de Spa-Francorchamps, België

16-18 juni, Hungaroring, Hongarije

21-23 juni, Circuit Paul Ricard, Frankrijk

22-24 september, Autodromo Nazionale Monza, Italië

20-22 oktober, Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Een exclusief interview met Jacky Ickx

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportages: De horrorcrash van Jackie Stewart

De eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."