Het Coronel Dakar Team neemt aanstaande zondag een voorschot op haar nieuwe Dakar-avontuur, met een grote presentatie voor pers en publiek. Nieuw is dat het team van de gebroeders Coronel ditmaal met twee auto’s aan de start verschijnt in de in Saoedi-Arabië gehouden woestijnrally.

De Dakar wordt ook dit keer weer in Saoedi-Arabië gehouden, waar de aftrap op oudejaarsdag, 31 december 2022, wordt verricht. De rally duurt vervolgens tot en met 15 januari. De start is aan de stranden van de Rode Zee, in het westen, de finish in Dammam, in het oosten.

Delen van de route zijn hetzelfde als bij de vorige editie. Dat moet dus bekende prik zijn voor de gebroeders Coronel, die al jaren aan de uitputtingsslag meedoen. In 2022 moesten ze de strijd voortijdig staken door een rugblessure van Tim, dus Tim en Tom zinnen op revanche.

Nieuw dit jaar is zoals gezegd dat het Coronel Dakar Team twee auto’s inzet. De exacte rolverdeling wordt aanstaande zondag, 27 november, bekendgemaakt tijdens de presentatie op het terrein van Coronel Adventure Indoor Klimpark in Huizen.

De presentatie is gratis te bezoeken voor iedereen die daar interesse in heeft. De inloop begint om 13:00 uur, de presentatie om 13:30. Tim Coronel zal ook aanwezig zijn, broer Tom racet zondag nog in – toevallig – Saoedi-Arabië. Hij heeft daar in Jeddah de WTCR-finale op het programma staan.