In januari is het weer tijd voor de Dakar Rally. In 2024 verschijnt het Coronel Dakar Team wederom aan de start. Het team, bestaand uit twee duo’s, gaat met hoge verwachtingen richting het Midden-Oosten. Woensdag was er een heuse ‘uitzwaaidag’ voor het team dat naar eigen zeggen relaxed en vol vertrouwen uitkijkt naar het evenement in Saoedi-Arabië.

Voor Tim Coronel wordt het alweer zijn zeventiende deelname aan het gigantische rally evenement, toch maakt het hem niet minder enthousiast. Hij geniet dan ook enorm van de support tijdens de uitzwaaidag. “We weten hoeveel mensen ons van nabij volgen, maar natuurlijk is Saoedi-Arabië ver weg, dus het echt meebeleven is lastig. Vandaar dat we iets extra’s wilde doen voor onze fans.”

Vertrouwen

“Woensdag is de karavaan vertrokken naar Barcelona, om vanuit Spanje op de boot te gaan voor transport naar Saoedi-Arabië voor de rally. Nu wordt het serieus”, zegt de coureur. Tweelingbroer Tom verschijnt voor de elfde keer aan de start van de Dakar Rally. Ook hij geniet van de support en toont vertrouwen. “Het was echt niet normaal hoeveel mensen er waren en hoe enthousiast iedereen was. We kunnen echt nauwelijks wachten om van start te gaan”

Tim en Tom Coronel vormen het ene rijdersduo voor het team. In de andere auto van het team zien we het duo Michel Kremer en Thomas de Bois. Kremer heeft vertrouwen in de rally. “We zijn echt heel relaxed, aankomen is het doel. Het maakt niet uit hoe langzaam je rijdt, als je maar niet stopt.”

