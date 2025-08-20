Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft een leuke anekdote gedeeld over een opmerkelijke ervaring met Max Verstappen, waarmee hij het verschil tussen een oud-rijder en een huidige wereldkampioen illustreerde. “En toen reed Max één ronde, en ik was vijf seconden langzamer.”

De dertienvoudig Grand Prix-winnaar vertelt in de Indo Sport-podcast dat hij in 2023 op Imola met een Red Bull RB7 uit 2011 reed, de wagen waarin Sebastian Vettel destijds wereldkampioen werd. Na één getimede ronde nam Verstappen plaats achter het stuur. Het verschil bleek aanzienlijk. “En toen reed Max één ronde en ik bleek vijf seconden langzamer,” aldus Coulthard.

De Schot benadrukt dat hij tevreden was met zijn eigen prestatie, aangezien hij al geruime tijd niet meer op racepace in een F1-wagen had gereden. Volgens Coulthard laat het grote verschil zien hoe uitzonderlijk het niveau van de huidige generatie coureurs is. “Het is alsof je Björn Borg nu tegen Novak Djokovic laat spelen. Zou Borg nog een punt pakken? Waarschijnlijk niet. De sport ontwikkelt zich voortdurend,” zei hij.

Coulthard ging ook in op de fysieke belasting van de Formule 1. Sinds zijn afscheid in 2008 is zijn nekomvang met ruim vijf centimeter afgenomen. “Dat is puur spiermassa die verdwenen is. De huidige coureurs hebben enorme nekspieren om de G-krachten te weerstaan. Mijn nekspieren waren destijds net zo ontwikkeld, maar dat is nu weg.”

