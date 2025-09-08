De teamorder van McLaren in de slotfase van de Italiaanse GP in Monza is ook bij oud-coureur David Coulthard slecht gevallen. De Schot, tegenwoordig F1-analist bij Viaplay, vindt dat het besluit van de teamleiding om Lando Norris en Oscar Piastri van positie te laten wisselen ongemakkelijk aanvoelt. “Dit voelt een beetje als manipulatie, het manipuleren van het resultaat, en dat voelt ongemakkelijk.”

De aanleiding voor alle ophef was het moment dat Norris zijn tweede positie in de race verloor aan Piastri na een trage pitstop. Over de boordradio kreeg de Australiër vervolgens te horen dat hij Norris weer moest laten passeren.

Coulthard daarover: “Ze oordeelden dat Norris benadeeld was door het team, niet door iets wat Piastri op de baan had gedaan. Het is binnen de regels natuurlijk, maar dit voelt voor de coureurs alsof het ze uit handen genomen wordt. Als coureur wil je races winnen óf een resultaat halen omdat je de sterkste bent. Je wilt geen resultaten aangereikt krijgen.”

