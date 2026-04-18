Op de Nürburgring is het vandaag bitter ernst geworden. Tijdens de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring, waaraan ook Max Verstappen deelnam, kwam Juha Miettinen (66) om het leven na een ernstig ongeluk in de beginfase van de wedstrijd.

Het incident, waarbij zeven auto’s betrokken waren, deed zich vroeg in de race voor. Race Control greep direct in en staakte de wedstrijd onmiddellijk om ruimte te maken voor de hulpverlening. Miettinen, die aan het stuur zat van een BMW, werd naar het Medical Centre gebracht. Alle pogingen tot reanimatie mochten niet baten. Hij overleed ter plaatse.

De zes andere betrokken coureurs zijn voor onderzoek naar het Medical Centre en omliggende ziekenhuizen gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. De race wordt wordt zaterdagavond niet hervat. Zondag wordt bij de startopstelling van de volgende race een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Miettinen.