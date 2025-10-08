Het experiment met het koelvestsysteem tijdens de Grand Prix van Singapore heeft tot de nodige verdeeldheid geleid onder de Formule 1-coureurs. Het systeem bestaat uit een koeltank met koude vloeistof die via slangen door een speciaal koelvest stroomt, om zo de lichaamstemperatuur van de coureur te reguleren. Hoewel het systeem bedoeld is om oververhitting in extreme omstandigheden tegen te gaan, uiten meerdere coureurs kritiek op het comfort, de effectiviteit en met name op de mogelijke verplichtstelling ervan in de toekomst.

Afgelopen GP Singapore werd er voor het eerst een hittewaarschuwing afgegeven door de FIA, waardoor het koelvestsysteem verplicht op iedere bolide moest worden gemonteerd. “Ik vind het maar niks”, zei Max Verstappen na afloop van het warme raceweekend. “Ik hou niet van die slangen die over je lichaam lopen. Sommigen zeggen dat het een slecht ontwerp is, maar dat vind ik niet eens het grootste probleem. Het koelvest zou gewoon een optie moeten zijn. Sommigen vinden het prettig, anderen niet. Het moet een persoonlijke keuze blijven.”

LEES OOK: Verstappen tempert titelverwachtingen: ‘Lando was in Singapore veel sneller’

De Nederlander wijst vooral op de praktische beperkingen van het koelsysteem. Volgens hem zijn Formule 1-auto’s simpelweg niet ontworpen voor dergelijke toepassingen. “In een GT-auto heb je meer ruimte voor dit soort dingen, maar in onze cockpits is er nauwelijks plek. Waar ga je het droogijs dan laten? En na vijftien, twintig ronden is het effect toch weg – dan heb je heet water dat door het systeem loopt, of misschien zelfs gewoon thee”, grapte hij.

Felle kritiek

Ook McLaren-coureur Oscar Piastri ziet het koelvest niet als een ideale oplossing. “Het is prima als het werkt, maar als het faalt, is het juist erger dan helemaal geen koeling”, aldus de Australiër. “Het initiatief is goed, maar zoals Max (Verstappen, red.) al zei: het moet een keuze zijn. Er zijn voordelen, maar ook duidelijke nadelen.”

Lewis Hamilton liet zich nog feller uit. De Brit noemt het idee van een verplicht koelvest ronduit overdreven. “Ze blijven maar zeggen dat het om veiligheid gaat, maar er is nog nooit een coureur overleden aan oververhitting tijdens een race – behalve dan vroeger, toen er vlammen bij kwamen kijken”, zei hij. “Het wordt gewoon belachelijk.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.