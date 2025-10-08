McLaren heeft de constructeurstitel al binnen, maar de strijd om de coureurstitel is nog lang niet gestreden. Na de recente opmars van Max Verstappen in het coureurskampioenschap lijkt de Nederlander ook langzaam weer mee te doen in de strijd, al schat de wereldkampioen zelf zijn kansen niet zo hoog in. Volgens de Nederlander verbloemde het Marina Bay Street Circuit in Singapore namelijk de ware snelheid van de McLarens.

Max Verstappen pakte de afgelopen drie races 68 kostbare WK-punten, meer dan naaste titelrivalen Oscar Piastri – de Australiër haalde 27 punten binnen – en Lando Norris – die 45 punten pakte. Het gat naar kampioenschapsleider Piastri is voor Verstappen inmiddels geslonken naar 63 punten, maar volgens de Nederlander zelf is hij nog geen serieuze titelkandidaat.

“Daarvoor moeten we echt meer op ze inlopen tijdens een raceweekend”, vertelt Verstappen eerlijk aan BBC Chequered Flag. “Het was ook lastig om het ware tempo van de McLaren te zien, omdat Lando eigenlijk de hele race achter mij klem zat. Hij was eigenlijk veel sneller. Zodra ik in de eerste stint een pitstop maakte, was hij een stuk sneller. En dat tempo had ik niet kunnen bijhouden. Als het een normaal circuit was geweest, had hij me gewoon ingehaald en was hij weggereden. Ze zijn dus nog steeds de maatstaf. We moeten nog aan een paar dingen werken, maar het ging al een stuk beter.”

Inspiratie

Ondanks dat de winst in Singapore naar George Russell ging, pakten de beide McLaren-coureurs wel genoeg WK-punten om de constructeurstitel veilig te stellen. Het is de tweede keer op rij dat het team deze titel binnensleept. “Ze hebben het hele jaar geweldig werk geleverd, dus ze verdienen die titel volledig”, feliciteert Verstappen het Britse team. “Ik ben erg blij voor ze. Ze hebben hard gewerkt, want een paar jaar geleden hadden ze natuurlijk nog een paar moeilijke seizoenen. Het is opmerkelijk hoe ze zich hebben hersteld. Het is ook een les voor iedereen in deze paddock dat alles mogelijk is.”

