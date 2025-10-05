Max Verstappen kwam woensdag als tweede over de streep tijdens de GP van Singapore. De Red Bull-coureur moest alleen George Russell voor zich dulden, maar slaagde erin de aanvallen van Lando Norris te pareren. Doordat hij vóór beide McLaren-coureurs eindigde, verkleinde hij het gat in de strijd om het kampioenschap. Toch heeft Verstappen weinig vertrouwen in een vijfde titel: “Dan hadden we vandaag moeten winnen.”

Dankzij zijn tweede plaats in Singapore liep Verstappen verder in op titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Het gat naar de Australische WK-leider bedraagt nu nog 63 punten, terwijl hij ten opzichte van Norris nog 41 punten moet goedmaken. Met nog zes Grands Prix op de kalender, inclusief twee sprintraces, maakt Verstappen in theorie nog steeds kans op een vijfde titel op rij. Toch ziet de Nederlander het zelf somber in.

Vijfde titel ver weg

Sky Sports vroeg Verstappen na afloop van de race naar zijn kansen op de vijfde titel. Dingt hij echt nog mee naar een nieuw kampioenschap? “Daarvoor hadden we moeten winnen”, reageerde hij nuchter. “Je moet domineren en dat doen we niet – of in ieder geval niet dit weekend. We halen de achterstand niet genoeg in. Daarvoor hadden we echt vandaag moeten winnen, en dat is niet gelukt. Zo is het nu eenmaal. We hebben aan het begin van het seizoen gewoon al veel te veel punten verloren.” In de eerste vijftien Grands Prix won Verstappen slechts twee keer.

“We proberen het gewoon race per race te bekijken”, besloot de viervoudig wereldkampioen iets optimistischer. “We hebben ons best gedaan. Dit circuit is nog steeds niet onze favoriet, ook vanwege de auto, maar desalniettemin is een tweede plaats nog steeds een geweldig resultaat.” Verstappen heeft nog nooit gewonnen op het Marina Bay Street Circuit. Het is de enige baan op de huidige Formule 1-kalender waar hij nog nooit zegevierde.

