McLaren kroonde zich tijdens de GP van Singapore voor het tweede jaar op rij tot constructeurskampioen. De festiviteiten werden echter enigszins overschaduwd door de botsing tussen Lando Norris en Oscar Piastri in de openingsronde. Laatstgenoemde was verbouwereerd dat zijn teamgenoot hem opzij duwde bij een vroege inhaalactie. Norris, die uiteindelijk als derde over de streep kwam en zijn achterstand verkleinde, wil het incident relativeren.

In de FIA-persconferentie na afloop van de GP van Singapore werd Norris herhaaldelijk gevraagd naar de aanvaring met Piastri. De Australiër was immers zo ontdaan van het incident dat hij McLaren over de boordradio opdroeg om actie te ondernemen. “Vinden we het normaal dat je je teamgenoot op deze manier opzij duwt?”, vroeg hij cynisch. Na afloop nam hij geen deel aan de podiumfestiviteiten van McLaren, al werd hij later wel lachend in de garage gespot.

LEES OOK: WK-stand na GP Singapore: McLaren kampioen, Verstappen kruipt dichterbij

“Ik heb het nog steeds niet eens gezien”, aldus Norris over de botsing met Piastri. “Misschien kijk ik ernaar en denk ik dat ik iets anders had kunnen doen, of beter had kunnen doen. Maar tegelijkertijd zou iedereen op de grid precies hetzelfde hebben gedaan als ik. Dus als je me verwijt dat ik gewoon een kans zag om in te halen door een groot gat te benutten, dan denk ik dat je niet in de Formule 1 thuishoort. Daarom ben ik me ook van geen kwaad bewust.”

‘Ik was hoe dan ook voor Piastri geëindigd’

“Natuurlijk heb ik een beetje verkeerd ingeschat hoe dicht ik bij Max (Verstappen, red.) zat, maar zo is racen nu eenmaal”, vervolgde de Brit. Norris botste ook op de Nederlander, waardoor hij uitweek naar Piastri. Het kostte hem een deel van zijn voorvleugel, al had dat geen invloed op het verdere verloop van zijn race. “Ik was hoe dan ook voor Piastri geëindigd”, verzekerde Norris. “Ik zat aan de binnenkant en hij reed op de vuile kant van de baan.”

LEES OOK: Piastri wil incident met Norris inzien: ‘Niet de race waar ik op hoopte’

“Natuurlijk ga ik het wel onder de loep nemen en kijken wat ik beter had kunnen doen”, voegde hij eraan toe. “Op je teamgenoot botsen is het laatste wat ik wil, vooral omdat ik dan alleen maar vragen van jullie krijg”, grijnsde Norris naar de aanwezige journalisten. “Daarbij ben ik ook degene die zich geen fouten kan veroorloven”, doelde hij op zijn tweede plaats in het kampioenschap. “Dus ja, ik zal kijken wat ik de volgende keer anders kan doen. Maar de FIA vond het in dit geval prima, en het team ook. Dus is het ook prima.” Norris verzekerde tot slot dat het incident en de veroverde constructeurstitel geen invloed zullen hebben op de komende races: “Het blijft gewoon hetzelfde, we zijn vrij om te racen. Dat is al het hele seizoen zo geweest.”

Lees hier alles over de GP Singapore

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.