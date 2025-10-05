George Russell won de Grand Prix van Singapore met een sterke, foutloze race. Verder in het veld was er volop actie, ongelukken en strategie, terwijl de titelstrijd tussen Verstappen en de McLaren-coureurs onverminderd spannend blijft.

Russell had de race van start tot finish onder controle en pakte een overtuigende overwinning. Daarachter gebeurde van alles: in de openingsronde raakten de McLaren-coureurs elkaar in bocht 3, waarbij Lando Norris de voorband van Oscar Piastri aantikte. Hoewel Norris schade had aan zijn voorvleugel, konden beide mannen door, en Norris eindigde uiteindelijk als derde, achter Max Verstappen op P2. Piastri werd vierde en verloor drie punten op zijn teamgenoot in de WK-stand. Lewis Hamilton kampte in de slotfase met remproblemen en kreeg bovendien een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits, waardoor hij een positie verloor aan Fernando Alonso. Carlos Sainz vocht zich vanaf de laatste plek op de grid — na een diskwalificatie in de kwalificatie — knap terug naar P10. Met zijn tweede plaats houdt Verstappen de druk vol op de McLarens in het kampioenschap.

﻿ Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 336 2 Lando Norris McLaren 314 3 Max Verstappen Red Bull 273 4 George Russell Mercedes 237 5 Charles Leclerc Ferrari 173 6 Lewis Hamilton Ferrari 125 7 Kimi Antonelli Mercedes 88 8 Alexander Albon Williams 70 9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 10 Nico Hülkenberg Sauber 37 11 Fernando Alonso Aston Martin 36 12 Carlos Sainz Williams 32 13 Lance Stroll Aston Martin 32 14 Liam Lawson Racing Bulls 30 15 Esteban Ocon Haas 28 16 Pierre Gasly Alpine 20 17 Yuki Tsunoda Red Bull 20 18 Gabriel Bortoleto Sauber 18 19 Oliver Bearman Haas 18 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

