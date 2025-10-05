George Russell won de Grand Prix van Singapore met een sterke, foutloze race. Verder in het veld was er volop actie, ongelukken en strategie, terwijl de titelstrijd tussen Verstappen en de McLaren-coureurs onverminderd spannend blijft.
Russell had de race van start tot finish onder controle en pakte een overtuigende overwinning. Daarachter gebeurde van alles: in de openingsronde raakten de McLaren-coureurs elkaar in bocht 3, waarbij Lando Norris de voorband van Oscar Piastri aantikte. Hoewel Norris schade had aan zijn voorvleugel, konden beide mannen door, en Norris eindigde uiteindelijk als derde, achter Max Verstappen op P2. Piastri werd vierde en verloor drie punten op zijn teamgenoot in de WK-stand. Lewis Hamilton kampte in de slotfase met remproblemen en kreeg bovendien een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits, waardoor hij een positie verloor aan Fernando Alonso. Carlos Sainz vocht zich vanaf de laatste plek op de grid — na een diskwalificatie in de kwalificatie — knap terug naar P10. Met zijn tweede plaats houdt Verstappen de druk vol op de McLarens in het kampioenschap.
|
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|336
|2
|Lando Norris
|McLaren
|314
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|273
|4
|George Russell
|Mercedes
|237
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|173
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|125
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|88
|8
|Alexander Albon
|Williams
|70
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|37
|11
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|36
|12
|Carlos Sainz
|Williams
|32
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|16
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|18
|19
|Oliver Bearman
|Haas
|18
|20
|Jack Doohan
|Alpine
|0
|21
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
