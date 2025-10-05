Oscar Piastri wil het incident met teamgenoot Lando Norris tijdens de openingsronde van de GP van Singapore nader bekijken. De Australiër vertrok vanaf de derde plaats, maar werd na een enigszins moeizame start ingehaald door zijn Britse titelrivaal. Daarbij was er sprake van contact tussen de beide McLaren-coureurs. Piastri uitte zijn onvrede over de boordradio, maar kon zijn team er niet van overtuigen actie te ondernemen. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de streep.

“Het was duidelijk een moeilijke race, en een moeilijke eerste ronde”, verzuchtte Piastri na afloop bij Sky Sports. “Ik heb de herhaling nog niet gezien”, doelde hij op het incident met Norris. “Ik weet alleen wat ik vanuit de auto heb gezien, dus ik ga dat terugkijken.” De Australiër wilde daarna de aandacht verleggen naar de constructeurstitel van McLaren. De papaja’s werden voor de tweede keer op rij kampioen.

‘Niet de race waar ik op hoopte’

“Het is duidelijk een geweldige avond voor het hele team”, zei hij. “Natuurlijk was dit niet de race waar ik op hoopte, maar voor het hele team is dit de bekroning van hard werken – niet alleen dit jaar, maar ook al ver daarvoor. Ik ben echt heel trots dat ik dit heb mogen meemaken, en daarnaast ben ik natuurlijk ontzettend trots op het hele team.” De interviewer vroeg Piastri vervolgens opnieuw naar de openingsronde en de botsing met Norris. “Er was sprake van contact, maar ik moet de herhaling bekijken om te zien wat er precies is gebeurd”, reageerde hij kortaf.

Tot slot werd Piastri gevraagd of er – nu het constructeurskampioenschap binnen is – nieuwe regels gelden voor de coureurs. “Ik weet het niet”, zei hij met een schouderophaal. “Ik denk vooral dat we de lessen van dit weekend moeten meenemen en kijken wat er verbeterd kan worden. Het weekend was over het algemeen erg goed. De training verliep goed, de kwalificatie verliep goed en in de race kwam ik misschien wat langzaam op gang, maar ik heb het gevoel dat ook het tempo behoorlijk goed was.” Piastri’s voorsprong op Norris bedraagt na de GP van Singapore nog 22 WK-punten.

