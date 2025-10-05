Dankzij de derde en vierde plaats van respectievelijk Lando Norris en Oscar Piastri won McLaren zondag de titel in Singapore. Het is het tweede constructeurskampioenschap op rij voor de Britse renstal. CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella wijden deze nieuwe overwinning aan het ‘geweldige teamwork’ van McLaren en de twee coureurs die dit jaar genoeg punten scoorden om de titel veilig te stellen.

“Het is geweldig”, straalde Zak Brown na afloop van de GP van Singapore. “We hebben zo’n ongelooflijk team, hier op het circuit en thuis in de fabriek. Iedereen heeft werk geleverd, en daarbij moet ik ook het leiderschap van Andrea Stella benoemd hebben. Het is zo’n geweldige inspanning geweest van het hele team. Het feit dat we nu twee kampioenschappen op rij hebben gewonnen, is natuurlijk fantastisch – dat is immers al even geleden.” De laatste keer dat McLaren de titel twee keer achter elkaar won, was in 1991.

Twee geweldige coureurs

“Het is ongelooflijk, ik wil het team echt bedanken voor hun harde werk”, reageerde Andrea Stella op zijn beurt. “Zelfs met zes races te gaan, is het kampioenschap al binnen. Dat is bijna niet te bevatten. Ik wil het team en al onze partners hartelijk danken.” De teambaas werd gevraagd of McLaren er volgend jaar in kan slagen om nog een kampioenschap te winnen. “We werken hard om deze titel ook te prolongeren”, reageerde hij. “Het wordt ingewikkeld, ook door de nieuwe reglementen, maar we gaan onze uiterste best doen.”

“Je kunt deze titel niet winnen zonder twee geweldige coureurs”, voegde Brown eraan toe. “En zoals je hebt gezien, laten we ze echt racen. Zodoende was deze race bijzonder spannend, maar het belangrijkste is dat ze eerlijk blijven racen. We hebben nog wel wat Grands Prix te gaan, dus laten we hopen dat ze beiden nog een paar zeges in de wacht kunnen slepen.”

