McLaren is opnieuw kampioen! Tijdens de GP van Singapore bekroonde de Britse renstal een uiterst dominant seizoen met de constructeurstitel. Waar de titel vorig jaar pas in Abu Dhabi werd beslist, werkte McLaren in 2025 aan een nieuwe en zeer overtuigende kampioenscampagne. Hoewel de strijd bij de coureurs nog lang niet is beslist, is McLaren met deze tiende titel nu officieel het team met de op één na meeste constructeurskampioenschappen.

Van de achttien verreden Grands Prix dit seizoen won McLaren er liefst twaalf. Daarbij eindigden Oscar Piastri en Lando Norris samen al achtentwintig keer op het podium, goed voor 650 WK-punten. Daarmee prolongeert het team zijn constructeurstitel. Met nog zes races te gaan, heeft McLaren bovendien het record voor de vroegste beslissing in het kampioenschap geëvenaard. In 2023 veroverde Red Bull de titel eveneens met nog zes Grands Prix voor de boeg. Het puntenrecord van Red Bull – 860 punten, eveneens in 2023 – kan McLaren dit jaar nog verbreken.

Door de puntenzege in Singapore werd McLaren voor de tweede keer op rij kampioen. Het is bovendien de tiende titel in de zestigjarige geschiedenis van het team. Daarmee heeft het de negen titels van Williams overtroffen. Ferrari voert de ranglijst nog altijd aan met zestien constructeurskampioenschappen. Bekijk de volledige top tien hieronder (let op, de constructeurstitel werd pas in 1958 in het leven geroepen).

Ferrari – 16 titels

McLaren – 10 titels

Williams – 9 titels

Mercedes – 8 titels

Lotus – 7 titels

Red Bull – 6 titels

Cooper – 2 titels

Brabham – 2 titels

Renault – 2 titels

Vanwall – 1 titel

