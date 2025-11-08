Per 2026 staat er veel te veranderen in de Formule 1. Nieuwe reglementen zorgen voor ingrijpende wijzigingen in zowel de aandrijflijn als het chassis. De sport neemt bovendien afscheid van het DRS-systeem, ten gunste van een nieuwe Manual Override Mode – coureurs die de achtervolging inzetten, krijgen de beschikking over extra elektrische boost. Fernando Alonso en George Russell speculeren in aanloop naar de GP van São Paulo wat dit betekent voor inhaalacties.

Fernando Alonso toonde zich enigszins sceptisch over de inhaalmogelijkheden in 2026. Tegenover het Spaanse Grada3 deelde hij zijn visie op het Manual Override Mode-systeem en de volgende generatie Formule 1-auto’s. “Ik denk niet dat de auto’s in 2026 compleet anders zullen zijn”, stelde hij voorop. “De auto en de sport blijven in wezen hetzelfde. Het blijft een race tegen de klok en tegen je rivalen – wellicht met iets minder grip, omdat we straks minder downforce zullen hebben.”

“De enige onzekerheid voor mij is hoe er straks ingehaald kan worden”, vervolgde Alonso. “Dat is, naar mijn mening, nog steeds een groot vraagteken. Wanneer ik in de simulator rijd en de regels lees, lijkt het erop dat iedereen een soort DRS mag gebruiken op de rechte stukken. Daardoor is er weinig kans om het verschil te maken, tenzij je veel batterij verbruikt op het rechte stuk. Maar als je die energie verbruikt, loop je het risico dat je op het volgende rechte stuk de prijs betaalt en weer wordt ingehaald.” Alonso denkt al na over mogelijke strategieën: “Misschien laat je die inhaalactie dan liever even liggen, omdat het voor beiden tijd kost. Maar dat is slechts een idee. Totdat we daadwerkelijk op de baan hebben gereden, is het moeilijk om voorspellingen te doen.”

‘Nieuwe inhaalacties in 2026’

Collega George Russell weet eveneens niet wat hij van het nieuwe inhaalsysteem moet verwachten, maar vertrouwt erop dat de nieuwe, wendbaardere auto’s wel voor extra show zullen zorgen – mogelijk doordat ze nieuwe inhaalmogelijkheden creëren. “Ik denk dat er in 2026 meer wordt ingehaald, ook op onverwachte plekken”, zei hij tegenover Autosport. “Misschien zelfs op plaatsen waar we nog nooit een inhaalactie hebben gezien. Als de batterij van een coureur bijna leeg is en de rijder erachter meer power heeft, kan hij plotseling toeslaan op plekken waar je dat nooit zou verwachten.”

“Wat betreft de override-modus zelf weet ik nog niet wat ik ervan vind”, vervolgde hij afwachtend. “In het verleden hebben we gezegd dat we niet alleen DRS-inhaalacties willen zien. Daarom denk ik dat de reglementen in 2026 in elk geval betere races zullen opleveren.”

