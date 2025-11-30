Nico Hülkenberg en Pierre Gasly raakten in de eerste bocht met elkaar in aanraking. Gasly had al lichte schade opgelopen nadat hij te wijd over een kerb ging. Hulkenberg probeerde de Alpine langs de buitenkant te passeren, maar het ging mis: Gasly raakte Hülkenberg, waardoor de Duitser zijn race direct moest staken. Ook Gasly had schade en moest de pitstraat opzoeken; hij rijdt nu als laatste.

Bekijk hier hoe Hülkenberg en Gasly elkaar raakten:

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.