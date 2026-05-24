Dierenrechtenorganisatie PETA heeft de organisatie achter de GP Canada opgeroepen tot het verbeteren van afschrikmiddelen voor wilde dieren. Aanleiding zijn de meerdere aanrijdingen van Formule 1-coureurs – onder wie Alexander Albon – met bosmarmotten. De beestjes zijn inheems aan het Canadese eiland Ile Notre-Dame in Montréal, waar de GP Canada plaatsvindt.

PETA plaatste de oproep nadat Alexander Albon tijdens de eerste vrije training tegen een bosmarmot was aangereden. De Williams-coureur raakte door de aanrijding de muur bij het uitkomen van bocht 7. “Het besluit van F1-coureur Alex Albon om uit te wijken om te voorkomen dat hij een marmot op het circuit zou raken, maakt hem tot een winnaar”, prijst PETA de actie van de coureur op hun officiële X-kanaal.

Betere afschrikmiddelen

“Door zowel moed als medeleven te tonen, nam hij in een fractie van een seconde de beslissing om het leven van een kwetsbaar dier te sparen, en daarmee verdient hij een plek op het PETA-podium”, vervolgt de dierenrechtenorganisatie. “Andere diersoorten begrijpen racebanen of snel rijdende auto’s niet – ze proberen gewoon hun leven te leiden.” Vervolgens doet PETA de oproep: “PETA hoopt dat dit incident organisatoren ertoe zal aanzetten strengere afschrikkende maatregelen te nemen om de dieren die deze gebieden hun thuis noemen en de coureurs zelf te beschermen.”



Sinds de oproep tot actie vanuit PETA is inmiddels nog een bosmarmot gesneuveld op het Circuit Gilles Villeneuve. Pierre Gasly reed tijdens de kwalificatie ook tegen het diertje aan, en liep daardoor schade aan zijn bolide op.

