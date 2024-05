De Portugees Antonio Felix da Costa heeft vanochtend in Shanghai de tweede ePrix van het weekend op zijn naam geschreven. Robin Frijns was de beste Nederlander op de negende plaats. De eerste race was zaterdag al gewonnen door Mitch Evans.

De race stond lange tijd in het teken van energie sparen, iets wat onlosmakelijk met de Formule E verbonden is. Pas in de slotfase ontvlamde de race. Nyck de Vries werd door Sam Bird een keer van de baan getikt en eindigde daardoor ver buiten de top-tien. Hij werd als zestiende afgevlagd.

De volgende Formule E-races zijn op 29 en 30 juni in het Amerikaanse Portland.

