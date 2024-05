Twee Formule E-races in Berlijn, twee keer spektakel en twee keer een verschillende winnaar: op zondag heette die António Felix Da Costa. De Portugees bleef in Duitsland onder anderen klassementsleider Nick Cassidy voor, de man die zaterdag nog zegevierde in de eerste ePrix van het weekend..

Geen Nyck de Vries en Robin Frijns in Berlijn dit weekend, zij deden namens de WEC-teams van respectievelijk Toyota en BMW mee aan de 6 uur van Spa-Francorchamps. De Vries eindigde daarin met zijn formatie overigens als zevende, Frijns – columnist van FORMULE 1 Magazine – werd met zijn teamgenoten dertiende (Nederlands succes was er in de GT-klasse overigens wel: Morris Schuring won in België).

Of De Vries en Frijns in Berlijn bij aanwezigheid in de Formule E eventueel om de zege hadden kunnen strijden, is maar zeer de vraag. Op Da Costa stond zondag in Duitsland geen maat. De Portugees won een enerverende wedstrijd op fraaie wijze; hij startte vanaf plek 10.

Slachtoffer van zijn dadendrang was onder anderen Nick Cassidy. De Nieuw-Zeelander startte als tweede en pakte snel de leiding. Toch moest hij uiteindelijk toezien hoe Da Costa deed wat hij zelf een dag eerder had geflikt: een mooie inhaalrace bekronen met winst. Schrale troost voor Cassidy: na de winst op zaterdag betekende de tweede plek op zondag dat hij de leiding in de titelstrijd wist te verstevigen.

Het volgende Formule E-weekend is dat van 25 en 26 mei. Plaats van handeling is dan China. Net als in Berlijn staat er in Shanghai dan twee keer een ePrix op het programma.

