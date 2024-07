Robin Frijns en Nyck de Vries hebben in de laatste wedstrijd van het Formule E-seizoen niet voor Nederlands succes kunnen zorgen. Frijns eindigde bij de slotrace in Londen als achtste, De Vries als zestiende. De Duitser Pascal Wehrlein stelde in de Engelse hoofdstad de titel veilig.

Voorafgaand aan het slotweekend waren er nog zeven coureurs die seizoen 10 van de elektrische raceklasse als kampioen konden afsluiten. Na race 1 op zaterdag waren er nog drie over. Naast Porsche-coureur Wehrlein waren dat Jaguar-teamgenoten Mitch Evans en Nick Cassidy.

Die eerste ging als leider in het WK de slotrace in. Wehrlein dankte die status aan de overwinning die hij zaterdag al boekte in Londen. Een tweede zege was niet nodig; plek 2 volstond zondag achter winnaar Oliver Rowland. Evans eindigde als derde, ook Cassidy kon Wehrlein niet van de titel afhouden. Frijns’ achtste plaats mocht er overigens zijn; zaterdagavond moest hij na een crash nog naar het ziekenhuis. Bij controles bleek hij gezond en dus kon hij zondag ‘gewoon’ meedoen.

Voor de coureur van Envision was het, net als voor De Vries, een seizoen om snel te vergeten. Geen van beiden wist een wedstrijd te winnen. Frijns, ook columnist van FORMULE 1 Magazine, slaagde er nog wel in om drie keer tweede te worden. Voor De Vries was de P4 van zaterdag in Londen zijn beste resultaat van het seizoen waarin het bij zijn team Mahindra vooral ging om progressie boeken richting de toekomst. In de eindstand van het WK werden Frijns en De Vries respectievelijk negende en achttiende.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)