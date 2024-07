De voorlaatste race van het Formule E-seizoen leverde zaterdag veel stof tot napraten op. Pascal Wehrlein won in Londen en gaat daardoor als koploper de allesbeslissende wedstrijd van zondag in. Nyck de Vries en Robin Frijns vielen in andere zin op: de een werd vierde na een inhaalrace, de ander moest voor controle naar het ziekenhuis.

Met twee races in Londen komt het tiende Formule E-seizoen tot een einde. De spanning was en is om te snijden in het kampioenschap. Zeven coureurs begonnen aan het slotweekend in de wetenschap dat ze de titel nog konden winnen. Doordat hij zaterdag de eerste van twee afsluitende races won, heeft Pascal Wehrlein daartoe zondag de beste papieren. De Duitser bleef Mitch Evans en Sebastian Buemi voor en boekte zijn derde zege van het seizoen.

De Vries belandde net naast het podium, maar de vierde plaats was een fraaie. Hij kwam vanaf P14, de Nederlander werkte zich in zijn Mahindra op naar de subtop. Dat had ook FORMULE 1 Magazine-columnist Robin Frijns graag willen doen. Een actie van Jake Dennis maakte echter een einde aan Frijns’ optreden. Na afloop meldde het team dat de Nederlander ter controle naar het ziekenhuis moest. Later zal blijken of, en zo ja wat, daar uit is gekomen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)