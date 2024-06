Robin Frijns eindigde in Portland op het Formule E-podium. De Nederlander werd tweede, en moest alleen de Portugees António Félix Da Costa voor zich dulden. Frijns staat voor de tweede keer dit Formule E-seizoen op het podium, terwijl landgenoot Nyck de Vries genoegen moest nemen met de twaalfde plaats.

Robin Frijns begon als derde aan de eerste race in Portland, maar verloor een plekje bij de start. In ronde 12 lag de Nederlander nog eventjes aan de leiding van de race, maar Frijns kwam uiteindelijk als derde over de finish. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans kwam als eerste over de finishlijn gereden, maar viel dankzij een tijdstraf van vijf seconden terug naar P8. Frijns mocht zo een plekje opschuiven op het podium. Landgenoot Nyck de Vries lag nog even op koers om elfde te worden, maar werd bij de finishlijn toch twaalfde.

“We zaten altijd voorin en dat was het doel”, blikt Frijns tevreden terug op het verloop van zijn Formule E-wedstrijd, in een officieel persbericht. “Ik denk dat de strategische calls op de achtergrond ook heel goed waren. Zij hebben mij geholpen om te finishen waar ik finishte.”

Ondanks dat Frijns tevreden is met zijn resultaat in Portland, blijft de Nederlander ook gelijk zoeken naar verbeterpuntjes. “Ik mis nog een klein voordeeltje bij de set-up, maar daar kunnen we aan werken met het oog op [zondag]. We zullen dan opnieuw gaan vechten.” Zondag om 23:00 uur Nederlandse tijd staat de tweede race van het Formule E-weekend in Portland op het programma. Voorafgaand aan de race gaan de coureurs om 18:40 uur weer kwalificeren.

