Formule E: Da Costa dominant, wisselende successen bij de Nederlanders

Antonio Felix da Costa heeft op dominante wijze de eerste twee races na de coronaonderbreking gewonnen in Berlijn. De leider van het kampioenschap won zowel op woensdag als op donderdag. De Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries kenden wisselende successen op de Tempelhof in Berlijn.

Woensdagavond werd voor het eerst in de Formule E geracet sinds de ePrix van Marokko eind februari. Felix da Costa was daar de winnaar en kwam dus als leider van het kampioenschap naar Berlijn voor de hervatting. De Portugees beleefde een geweldige eerste race op het voormalige vliegveld in Berlijn. Hij pakte overtuigend de pole en won onbedreigd de race voor André Lotterer en Sam Bird.

Nyck de Vries boekte zijn beste resultaat in de Formule E tot dusver met een keurige vierde plaats. Robin Frijns kende een rampzalige eerste race. De Virgin-coureur kwam in aanvaring met BMW-coureur Maximilian Günther en raakte de muur. Frijns kon zijn weg met veel schade vervolgen, maar viel later stil.

De tweede race op donderdagavond werd wederom een prooi voor Antonio Felix da Costa. De DS-Techeetah-coureur leidde van start tot finish en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap op zijn naaste achtervolgers Lucas Di Grassi en Stoffel Vandoorne verder uit. Sébastien Buemi werd tweede voor Di Grassi en Robin Frijns. De Nederlander vocht de hele race voor het podium maar kwam net tekort.

Nyck de Vries kende minder geluk: de Mercedes-bolide van de Vries viel stil. Hierbij beging de Sneker ook nog een overtreding: hij duwde de auto weg wat in strijd is met de reglementen. De Nederlander ontving hiervoor een 5000 euro geldboete en een gridpenalty van vijf plaatsen voor de volgende race, die op zaterdag gehouden wordt.

