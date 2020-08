Formule 1 en Sky Sports vieren 70ste verjaardag met docuserie

Het Britse Sky Sports komt in samenwerking met de Formule 1 met een exclusieve docuserie. De serie, die vanaf 12 september te zien zal zijn, neemt een kijkje achter de schermen van 70 jaar Formule 1.

De serie zal bestaan uit zeven afleveringen uitgezonden met verschillende thema’s zoals controversiële momenten, de beste auto’s, de beste teams maar ook overwinningen en tragedie.

Lees ook: Pirelli geeft verklaring voor keiharde klapper Kvyat

Deze serie geeft een unieke blik achter de schermen met nooit eerder vertoonde beelden, meer dan 40 exclusieve interviews met de grootste namen uit de sport en een nieuw perspectief op de geschiedenis van de Formule 1.

De serie, wiens naam Race to Perfection is, wordt uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk op Sky en NOW TV. Het is nog onduidelijk of Race to Perfection bekeken kan worden in Nederland.

Kijk ook: Parabolica, aflevering 5: ‘Ik denk dat Verstappen zich dit jaar zal focussen op dagsucces’