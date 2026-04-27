Damon Hill heeft stevige vraagtekens gezet bij het plezier dat Formule 1‑coureurs beleven aan het racen in de huidige generatie auto’s. Volgens de wereldkampioen van 1996 zijn veel rijders al jaren niet meer werkelijk enthousiast over het racen, maar voelen zij zich geremd om dat openlijk uit te spreken. Met name de recente 2026‑reglementen hebben het onderliggende ongenoegen volgens Hill zichtbaar gemaakt.

De nieuwe technische koers voor 2026 ligt al geruime tijd onder vuur bij coureurs. Max Verstappen liet zich meermaals kritisch uit over de balans tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving en sprak zelfs over een mogelijk vervroegd afscheid van de sport. Hill denkt echter dat de frustratie dieper ligt en niet pas met het nieuwe reglement is ontstaan.

In gesprek met The Undercut, de podcast van The Race, schetst Hill een bredere analyse. “Ik heb al langere tijd het gevoel dat ze eigenlijk niet echt genieten van het rijden in deze auto’s,” aldus Hill. “En daarmee bedoel ik ook al de auto’s uit het ground‑effect‑tijdperk met Venturi‑tunnels.”

Volgens Hill is het karakter van het racen fundamenteel veranderd, waarbij coureurs steeds minder op instinct en aanval rijden en steeds meer worden gedwongen tot managen. “In de races rijden ze letterlijk rond om banden te sparen. Ze mogen de band niet overbelasten. Ze rijden naar een vooraf bepaald getal toe.”

‘Coureurs zijn geneutraliseerd’

Hill suggereert dat coureurs dit wel degelijk ervaren, maar dat zij hun onvrede slechts binnensmonds delen. “Ze hebben dat nooit echt hardop gezegd, hooguit gemompeld,” zegt hij. “Ze proberen hun best te doen om te zeggen dat het niet is wat je ziet, maar ze kunnen het niet zeggen zoals ze het voelen, omdat dat ondankbaar klinkt en om allerlei andere redenen.”

Die terughoudendheid baart Hill zorgen. Volgens hem zijn moderne Formule 1‑coureurs in hun uitingsvrijheid sterk beperkt. “Ze zijn in veel opzichten geneutraliseerd,” legt hij uit.

Lees hier alles over GP Miami

