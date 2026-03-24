Max Verstappen liet zich de afgelopen tijd bijzonder kritisch uit over het nieuwe F1-reglement. Na vrijwel iedere sessie kon men rekenen op een nieuwe klaagzang van de Nederlander, die de sport anno 2026 veel te kunstmatig vindt. Oud-kampioen Damon Hill waarschuwt dat de koningsklasse moet waken voor een vroegtijdig vertrek van Verstappen. Op 28-jarige leeftijd kan de Nederlander nog genoeg bereiken, al wekken ook andere raceklassen steeds vaker zijn interesse.

In de Stay on Track-podcast van Damon Hill en Johnny Herbert stelde laatstgenoemde dat Verstappen simpelweg ‘zijn mond moet houden en moet racen’. “Diplomatie is niet echt zijn ding, hè?” lachte Hill.

“Aan de andere kant is het goed dat je altijd een eerlijke en directe mening van hem krijgt. Hij zegt wat hij denkt.” Volgens de Engelsman zet het commentaar van Verstappen zijn team echter ook in een lastig parket. Red Bull is vooralsnog immers weinig competitief. “Omdat hij momenteel geen auto heeft waarmee hij kan winnen, klinkt het alsof hij daarover klaagt in plaats van over de Formule 1 zelf”, merkte Hill op.

Formule 1 moet Verstappen zien te behouden

Na een nieuw uitstapje naar de NLS en met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in het vooruitzicht, ziet Hill bovendien dat Verstappen steeds nadrukkelijker flirt met andere raceklassen. Hij waarschuwt dat de Formule 1 een van haar stercoureurs niet uit het oog moet verliezen. “Hij is een belangrijke woordvoerder voor de F1-coureurs”, legde de oud-kampioen uit. “Daar moet men wel rekening mee houden. Wat de sport moet voorkomen, is dat hij zijn geluk elders gaat beproeven.”

Volgens Hill zou het slecht zijn voor het imago van de Formule 1 als een viervoudig wereldkampioen – en bovendien een van de meest prominente figuren binnen de sport – voortijdig afzwaait. “Dat zou de geloofwaardigheid van de Formule 1, en de richting die de sport opgaat, ernstig ondermijnen”, waarschuwde hij. Vooralsnog bestaat er veel onduidelijkheid over de toekomst van Verstappen. Hij heeft meerdere keren bevestigd dat hij van de Formule 1 houdt, maar hint tegelijkertijd dat de nieuwe reglementen hem langzaam richting de uitgang duwen.

