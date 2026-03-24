Voormalig FIA-steward Johnny Herbert, een van de grootste critici van Max Verstappen, richt zijn pijlen opnieuw op de viervoudig wereldkampioen. Het is de Britse analist niet ontgaan dat Verstappen zich de afgelopen maanden kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe F1-reglementen. Volgens Herbert zit er nog genoeg rek in de carrière van de Nederlander, maar is hij op een punt gekomen waarop hij zich vooral moet focussen op het racen.

Verstappen neemt uiteraard geen blad voor de mond en liet zich de afgelopen weken dan ook kritisch uit over het nieuwe reglement. Enerzijds leverden de nieuwe auto’s tijdens de laatste GP van China spectaculaire gevechten op, anderzijds voelen die volgens hem enigszins kunstmatig aan en ligt er nog altijd veel nadruk op energiebeheer in plaats van puur gas geven. “Als je dit leuk vindt, weet je niet wat racen is”, concludeerde een bittere Verstappen na het Chinese nummer.

Mond dicht en racen

Toch lijkt hij langzaam terrein te verliezen in de discussie. Vanuit het rijdersveld klinken steeds meer positieve geluiden over de nieuwe reglementen en ook de teambazen zouden inmiddels positiever gestemd zijn. In de Stay on Track-podcast van Damon Hill en Johnny Herbert – toevallig twee bekende criticasters van Verstappen – vroegen de oud-gedienden zich af of zijn commentaar nog wel gerechtvaardigd is. “Max Verstappen… moet hij gewoon zijn mond houden en racen?” vroeg Hill zich hardop af. “In veel opzichten wel”, reageerde Herbert zonder aarzelen.

“Het is altijd geweldig als je in de beste auto zit”, lichtte hij toe. “En tegelijkertijd is het ook lastig wanneer dat niet zo is. Hij heeft tot nu toe bepaald geen slechte carrière gehad”, merkte Herbert op. “Maar er zijn nog genoeg dingen die hij in de Formule 1 kan bereiken. Misschien nog een wereldtitel, of misschien zelfs nog wel drie.” Vooralsnog bestaat er veel onduidelijkheid over de toekomst van Verstappen. Hij heeft op verschillende momenten bevestigd dat hij houdt van de Formule 1, maar hint tegelijkertijd ook dat de nieuwe F1-reglementen hem langzaam naar de uitgang duwen. Bovendien combineert hij het huidige seizoen meer dan ooit met uitstapjes naar andere raceklassen.

