Liam Lawson neemt per direct het stoeltje over van Daniel Ricciardo bij Visa RB. De vraag is wat de volgende stap wordt van de Australiër. “Hij moet vooral gaan racen en het plezier weer terugvinden”, is Jeroen Bleekemolen van mening in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Als hij weer op zijn plek zit, dan is hij een van de beste die je in die auto kunt hebben.”

“Als ik hem was zou ik inderdaad lekker blijven racen en dan in een klasse die bij hem past”, vult Frank Woestenburg aan. “Ik zou in ieder geval niet, zoals geopperd werd, terugkeren bij Red Bull als een soort Pipo de Clown of marketinguithangbord, wat hij eigenlijk al een beetje was. Daar vind ik hem te goed voor als coureur en je zo wil je ook niet herinnerd worden.”

Racen in Amerika

Mocht hij verder willen met racen, welke klasse zou dan bij hem passen? “In de Hypercar (hoofdklasse van het WEC, red.) is nog genoeg plek en daar is het een ideale jongen voor”, meent Bleekemolen. “Maar misschien ook wel IndyCar of NASCAR. Dat laatste is wel een wereld waar hij in past. Maar hij moet vooral gaan racen en het plezier weer terugvinden. Daar wordt hij ook weer beter van. Hij was heel goed, maar op de een of andere manier is dat een beetje uitgegaan. Maar als hij weer op zijn plek zit, dan is hij een van de beste die je in die auto kunt hebben.”

