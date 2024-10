Daniel Ricciardo heeft al zijn eerste baan aangeboden gekregen, sinds de Australiër uit de Formule 1 moest vertrekken. CEO Shane Howard van het V8 Supercar Championship, een tourwagen-raceklasse in Australië, verwelkomt Ricciardo met open armen in de Australische V8-autosport.

Ricciardo reed in Singapore zijn allerlaatste Grand Prix in de Formule 1 voor Visa RB. De Australiër wordt vanaf Austin vervangen door Nieuw-Zeelandse reservecoureur Liam Lawson. Ricciardo moet dus op zoek naar een nieuwe baan, en liet al eerder weten geïnteresseerd te zijn in het V8-kampioenschap.

“Het zijn natuurlijk de V8-auto’s die daar racen, maar er is ook de 12 uur en zo, dus misschien kan ik daar wel aan meedoen”, vertelde Ricciardo, aan Motorsport.com. “Als een V8-team zou zeggen: ‘hé, wil je een paar rondjes om Bathurst rijden, zonder druk, gewoon om het te ervaren’, dan zou ik dat zeker doen.” De Bathurst 1000 is een duizend kilometer lange endurancerace die in de Australische plaats Bathurst wordt gehouden.

‘Zou heel gaaf zijn’

Het lijkt erop dat Ricciardo niet al te lang op deze kans hoeft te wachten, want V8 Supercars-CEO Shane Howard laat al weten enorm enthousiast te zijn over het idee. “Zouden we Ricciardo in een Supercar willen zien? Honderd procent”, zegt Howard, tegen News Corp. “Stel je voor dat hij in een van onze auto’s zou kunnen racen in een nieuwe straatrace in Perth. Dat zou iets speciaals zijn, toch? Het zou enorm zijn.”

“Hij is zo’n ongelooflijke coureur en heeft zo’n ongelooflijke persoonlijkheid en mensen houden gewoon absoluut van hem”, vervolgt Howard zijn lofzang voor Ricciardo. “Stel je voor dat hij op Bathurst zou racen. Dat zou echt heel gaaf zijn. Op een geschikt moment zullen we contact opnemen met Daniel en zijn management.”

