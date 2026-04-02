David Coulthard toont begrip voor het akkefietje tussen Max Verstappen en een F1-verslaggever in aanloop naar het raceweekend in Japan. Naar aanleiding van een kritische vraag in Abu Dhabi vorig jaar, wees Verstappen de journalist in kwestie op Suzuka de deur. “Wegwezen”, sommeerde de Nederlander. Coulthard begrijpt het gevoel van Verstappen en herinnert aan zijn eigen frustraties met de pers. Tegelijkertijd vindt hij het opvallend dat de FIA in dit geval niet ingreep.

Tijdens de FIA-persconferentie in Abu Dhabi vroeg een Britse journalist voor naar het incident tussen George Russell en Max Verstappen tijdens de GP van Barcelona. De Nederlander kreeg daarvoor een straf, waardoor hij negen punten misliep. Met die negen punten had Verstappen uiteindelijk het wereldkampioenschap kunnen winnen. Hij reageerde destijds al geïrriteerd, maar in Japan kreeg de kwestie een staartje toen hij Richards figuurlijk de deur wees: “Ik begin niet voordat hij weggaat”, stelde de viervoudig kampioen scherp.

Gevraagd naar zijn mening over Verstappens actie zei Coulthard in de Up To Speed-podcast: “Nou, ik zie het zo. Het is waarschijnlijk niet iets waar Max zich achteraf goed over zal voelen. Want hoewel hij absoluut gelijk had – je hoeft de vraag niet te beantwoorden – is het ongebruikelijk om iemand te vragen zo’n perszaal te verlaten. Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd dat de FIA niks van zich heeft laten horen. Hij is niet berispt of iets dergelijks, terwijl hij, als hij het woord ‘shit’ gebruikt, meteen een boete aan zijn broek heeft hangen.”

‘Kritiek blijft lastig’

Coulthard begrijpt waar Verstappens frustraties vandaan komen en herinnert zich een incident uit zijn eigen loopbaan. “Ik kan het alleen vergelijken met mijn eigen racecarrière”, vervolgde hij. “Ik heb natuurlijk geen titels gewonnen, maar ik kreeg zeker kritiek van verschillende journalisten en het is heel moeilijk om dat niet persoonlijk op te vatten. Natuurlijk was elke vraag in zekere zin terecht, maar het was niet makkelijk om steeds dezelfde vragen te krijgen. Daarbij waren sommige journalisten wel heel negatief.”

De Schot haalde een specifiek voorbeeld aan: “Ik herinner me dat een journalist schreef: ‘David heeft een verbazingwekkend talent om over een incident te praten alsof hij op dat moment niet achter het stuur zat.’ Ik was echt geschokt; hij dacht duidelijk dat ik altijd excuses probeerde te maken als ik over de schreef was gegaan. Ach, misschien was ik achteraf te defensief. Uiteindelijk heb ik het bijgelegd met die journalist en zijn we verder gegaan. Maar het blijft moeilijk om die publieke kritiek te incasseren.”

