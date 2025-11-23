David Coulthard heeft McLaren-coureur Lando Norris even flink op zijn nummer gezet. De oud-coureur verzorgde tijdens de GP van Las Vegas het commentaar voor F1TV en deelde daarbij een opvallende plaagstoot richting de Brit. Norris – die vanaf poleposition vertrok – verloor in de eerste bocht de leiding aan Max Verstappen. Coulthard legde uit dat Norris zijn rivaal probeerde af te troeven in een direct gevecht, maar dat hij simpelweg nog niet op het niveau van Verstappen zit.

Lando Norris veroverde vrijdagavond poleposition voor de derde GP van Las Vegas. In de stromende regen dook hij drie tienden onder de tijd van Max Verstappen, die zich eveneens op de eerste startrij schaarde. Een uitstekende uitgangspositie voor Norris om zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit te bouwen; vóór Las Vegas had hij al een marge van 49 punten op zijn Nederlandse rivaal. In de openingsronde voelde hij zijn derde overwinning op rij echter al door zijn vingers glippen.

Norris kwam goed van zijn plaats, maar stuurde scherp naar links om Verstappen met een agressieve verdedigingsmanoeuvre de weg af te snijden. Hij ging echter te ver, drukte zijn rivaal tegen de muur en belandde zelf op het vuile gedeelte van de baan. Dat kwam hem duur te staan; met te veel snelheid verremde hij zich en schoot hij rechtdoor in de eerste bocht. Verstappen hield zijn lijn en erfde de leiding, gevolgd door George Russell. “Ik heb het gewoon verknald”, gaf Norris achteraf toe.

Coulthard: ‘Norris kent de regels van Max’ spelletjes niet’

David Coulthard was allerminst onder de indruk van Norris‘ capriolen. De Schot zag hoe hij koos voor een ‘Verstappen-achtige’ actie, maar legt uit dat Norris nog niet toe is aan dat soort duels. “Norris probeerde Verstappen te verslaan in zijn eigen spelletje”, klonk het commentaar van Coulthard. “Het probleem is dat hij de regels van dat spel niet kent.” Duidelijke taal van de oud-coureur.

LEES OOK: ‘Verstappen terug in titelstrijd na McLaren-shock in Las Vegas’ | Paddockpraat Update

Waar Norris na afloop van de race berustte in de tweede plaats – in de wetenschap dat hij nog ruim veertig punten voorstond op Verstappen – zou het lachen hem snel vergaan. Enkele uren na het vallen van de vlag werden beide McLaren-coureurs naar de FIA-stewards geroepen. De skid blocks van Norris en Piastri bleken te ver afgesleten, waarop beiden werden gediskwalificeerd. Daardoor staat Verstappen nu nog maar 24 punten achter de Brit.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.