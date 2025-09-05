David Coulthard was zich als coureur naar eigen zeggen altijd bewust van zijn voorbeeldfunctie, maar dat stond het tonen van emoties, zoals een middelvinger opsteken, niet in de weg. Dat vertelt hij in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

“Ik heb ook wel eens mijn middelvinger opgestoken toen ik coureur was”, zegt Coulthard. Daar bood ik dan wel mijn excuses voor aan. Vloeken; ook wel gedaan. Zelfs koningen of koninginnen vloeken wel eens, daar ben ik van overtuigd. Het gaat er vervolgens om of je weet dat je een voorbeeld bent en hoe je je gedraagt.”

Coulthard roemt daarbij iemand als Max Verstappen. “Hij doet dat altijd fantastisch. Max is dus een voorbeeld. Niet alleen door zijn prestaties. Ik denk dat hij niet alleen in Nederland, maar ook internationaal een idool is. Hij is als persoon heel aangenaam, als coureur eveneens. Hij kent zijn verantwoordelijkheden, is zich daarvan bewust.”

Dat is belangrijk, weet de voormalig coureur van onder meer Red Bull, McLaren en Williams. “Het betekent niet dat je perfect of foutloos moet zijn als mens.”

