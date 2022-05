Het opgestelde Arrows-contract heeft hij nog altijd in zijn bureau liggen, zonder de benodigde handtekeningen weliswaar. Tom Coronel was eind 1999 dichtbij een F1-stoeltje of was hij juist slechts een pion op het schaakbord van teambaas Tom Walkinshaw? De saga is hoe dan ook een kleurrijk verhaal, des Coronels uiteraard.

Coronel krijgt in 1999 een test aangeboden, op het circuit van Barcelona mag hij zijn eerste F1-meters rijden. “De laatste keer dat ik er daarvoor was”, memoreert hij, “was met de Europese Citroën AX-cup in 1991 voor één van mijn eerste races. Ik won die wel, maar toch…” De eerste dag verloopt voorspoedig: “Ik zou aanvankelijk één dag rijden, maar mocht er nog een doen.”

Het gaat op dat moment tussen Pedro de la Rosa, Mark Webber, Tom Coronel en ook Jos Verstappen “Walkinshaw speelde een spel om bij ons allemaal het onderste uit de kan te halen. Hij deed dat slim.” Zes miljoen is de prijs die Walkinshaw vraagt voor een zitje. Wie het eerst komt, het eerst maalt. De race naar de zes miljoen wordt gewonnen door De la Rosa en Verstappen.

In gesprek met FORMULE 1 Magazine gaat Coronel nog eens terug naar die testdagen in Barcelona en het daaropvolgende spelletje van Arrows-baas Tom Walkinshaw. “Achteraf was die tweede testdag bedoeld om het Verstappen-kamp onder druk te zetten.” Het dertig pagina-dikke (en handtekeningloze) contract hebben we ook mogen inzien, lees het in editie 7 van FORMULE 1 Magazine.