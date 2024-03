Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag in deel 6: de eerste en enige GP-zege van Heikki Kovalainen, die binnenkort een openhartoperatie moet ondergaan.

Boedapest 2008: Felipe Massa lijkt onbedreigd op de overwinning af te koersen in de Hongaarse GP. Er is geen vuiltje aan de lucht voor de Ferrari-coureur, totdat drie ronden voor het einde het noodlot toeslaat. De Braziliaan valt uit met motorproblemen. Heikki Kovalainen krijgt in dienst van McLaren zijn eerste (en naar later blijkt ook enige) Grand Prix-zege in de schoot geworpen. Het tempert de feestvreugde allerminst. De Fin is de honderdste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die zich een GP-winnaar mag noemen.

De Hongaarse GP

De race op de Hungaroring is hét sportieve hoogtepunt van de Fin, die uiteindelijk zeven jaar in de koningsklasse rijdt. Kovalainen groeit op in Suomussalmi, een dorp nabij de Russische grens waar de Finnen in de winter van 1939 het Rode Leger versloegen. Hoewel hij de gunfactor bezit, staat hij tijdens zijn F1-loopbaan in zijn geboorteland – en niet alleen daar – in de schaduw van landgenoot Kimi Räikkönen. Maar bij de Hongaarse GP zijn de rollen voor één keer omgedraaid. Räikkönen wordt in de Ferrari F2008 derde.

De laatste jaren is Kovalainen (42) actief in het Japanse rallykampioenschap. Onlangs maakte hij in de Finse krant Iltalehti bekend binnenkort een openhartoperatie te moeten ondergaan. Bij een medische controle kwam aan het licht dat hij (geen levensbedreigende) hartproblemen heeft. “Ik heb geen symptomen en voel me goed. We zijn met een plan bezig dit probleem op te lossen”, verklapte hij. “Een openhartoperatie is de beste oplossing. We hopen dat die goed verloopt en het herstel zo snel mogelijk op gang komt.”