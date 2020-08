Ross Brawn verdedigt AWS-aanpak: ‘Als je weet hoe het werkt, snap je het’

Afgelopen dinsdag publiceerde F1 een lijst met de twintig snelste coureurs sinds 1983. Deze lijst heeft veel stof doen opwaaien. Ross Brawn verdedigt de gekozen aanpak.

Formule 1’s data partner Amazon Web Services (AWS, red.) heeft de lijst samengesteld. Ayrton Senna voerde die lijst aan voor Schumacher, Hamilton en Verstappen. Verderop in de top tien stonden de namen Jarno Trulli en Heikki Kovalainen. Daar was veel ophef over.

Ross Brawn legde tijdens een videogesprek uit hoe AWS te werk is gegaan. “We wilden de snelste coureur identificeren. Het ging hierbij over de snelheid over een kwalificatieronde en niet over een race-afstand”, zegt Ross Brawn.

“Er zijn één of twee grote verrassingen in de top tien, maar uiteindelijk zijn ze best wel logisch”, aldus de voormalig Mercedes-teambaas. Eén van die verrassingen is Jarno Trulli, maar die is volgens Brawn makkelijk te verklaren.

“Iemand die ik ken en met Trulli heeft gewerkt, zegt dat als de Grand Prix’ maar vijf rondes waren dat Trulli dan alles zou winnen”, zegt Brawn. Rob Smedley, die de race engineer was van de Italiaan bij Jordan, beaamt dit. “Hij was ongelooflijk snel, alleen niet op zondag”, zegt Smedley.

Brawn denkt dat alle lijsten tot discussies zouden leiden, omdat er geen echte manier is om coureurs en verschillende tijdperken met elkaar te vergelijken. “Maar al met al kunnen we best trots zijn op de lijst”, aldus Brawn. “Als je weet hoe de lijst in elkaar is gezet, dan snap je het”, sluit de Brit af.

