Verstappen vierde op de grid van snelste coureurs sinds 1983, volgens algoritme F1 Insights

De Formule 1 heeft samen met datapartner Amazon Web Services en door gebruik van een complex algoritme en kunstmatige intelligentie uitgerekend wie qua kwalificatietempo de snelste coureurs zijn sinds 1983. De winnaar en top drie zullen weinig mensen verrassen, maar de nummer acht en negen waarschijnlijk wel…

De beroemde Braziliaan Ayrton Senna is volgens het algoritme qua qualifying pace de snelste coureur die de Formule 1 heeft gekend sinds 1983. Niet gek ook, gezien hij jarenlang het polepositionrecord in handen heeft gehad met 65 poles.

Recordkampioen Michael Schumacher – de eerste die Senna’s polerecord verbrak, met 68 stuks – volgt op een gemiddelde van 0.114 seconde achterstand. Lewis Hamilton, inmiddels houder van het polerecord (hij heeft er 92) volgt als derde, op 0.275 seconde van zijn jeugdheld Senna.

Op de vierde plaats vinden we Max Verstappen, pas sinds 2015 in de Formule 1 actief en goed voor twee poles. Hij staat slechts 0.005 achter Hamilton, en 0.280 seconde achter Senna. Van de huidige grid vinden we enkel Charles Leclerc (zevende) en Sebastian Vettel (tiende) terug in de top tien.

De nummers acht en negen zijn opvallend: Heikki Kovalainen en Jarno Trulli. Hoe zij daar terecht zijn gekomen? Op basis van hun kwalificatieresultaten ten opzichte van hun teamgenoten en rivalen, met Kovalainen die het bij McLaren in dat opzicht ook niet onverdienstelijk deed tegenover Hamilton.

Uiteindelijk is dat namelijk wat Amazons algoritme heeft geprobeerd te doen: een objectieve blik geven door teamgenoten door de jaren heen te vergelijken, maar óók weer lijntjes tussen verschillende sets teamgenoten trekken en zo een ‘netwerk’ van coureurs maken om vergelijkingen te trekken.

Deze manier van rekenen zou er, zo wordt door Amazon Web Services gesteld, voor moeten zorgen dat de auto niet langer een factor is in de berekeningen en het puur om de performance en rauwe snelheid van de coureurs gaat.

De top tien, zie je hieronder. Op Formula1.com staat zelfs een top twintig, met als opvallende namen Rubens Barrichello op plek 11, Nico Hülkenberg als twaalfde, Valtteri Bottas op P13 en viervoudig kampioen Alain Prost – die ook nooit als kwalificatiekanon bekendstond – op de twintigste plek.