Olav Mol: ‘Max hoort qua talent en directe impact in het rijtje Senna, Schumacher, Hamilton’

Ziggo Sport-commentator Olav Mol denkt Max Verstappen qua talent en door zijn directe impact op de Formule 1 tot een bijzonder rijtje coureurs behoort. Geen van de andere nieuwkomers is volgens Mol ook op eenzelfde manier met de deur in huis gevallen als Verstappen. “Max steekt er toch bovenuit.”

In de nieuwe FORMULE 1 Special over het zeventigjarig bestaan van de Formule 1, gaan we in op wat Max Verstappen in zijn vijf seizoenen tot op heden in de koningsklasse voor de sport heeft betekend. Aan het woord komt een panel bestaande uit Olav Mol, Robert Doornbos en Allard Kalff.

Het panel is gevraagd zich over verschillende aspecten van Verstappen en zijn impact te buigen, en eentje daarvan is zijn talent. Op dat punt staat Verstappen op bijzondere hoogte, denkt Mol. “Max behoort tot die speciale jongens die maar eens in de zoveel tijd voorbij komen.” Andere coureurs uit dat rijtje? “Ayrton Senna en Michael Schumacher.” Of uit deze tijd: “Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Die doen qua talent niet voor Max onder, of andersom.”

Gelijk indruk maken

Een onderscheidende kwaliteit ook van dit soort coureurs, volgens Mol, is dat ze gelijk vanaf het begin mega-indruk maken. Iets dat Verstappen in Mols ogen beter is gelukt dan andere coureurs uit de nieuwe generatie zoals Charles Leclerc, Lando Norris en George Russell. “Niet dat zij niet talentvol zijn”, benadrukt Mol, “maar Max steekt er toch bovenuit.”

“Max werd in 2015 een paar keer vierde in die Toro Rosso, dan roept iedereen: ‘wauw, dat komt echt door die gast, want die auto is niet zo goed’.” Een ander voorbeeld: “Monaco 2015, hoe hij na op een ronde te zijn gezet achter de leider aanging en andere achterblijvers piepelde. Max was de eerste die dat deed. Dat is gogme. Een Valtteri Bottas bedenkt dat niet.”

Dat soort momenten heeft Mol minder gezien bij andere coureurs van de nieuwe generatie. En het draagt volgens hem ook bij aan het momentum rondom Verstappen. “Het is ook daarom dat mensen nu naar Red Bull wijzen als Max niet wint: ‘die auto is niet goed genoeg, want we weten dat Max het kan’.”

