Via de rubriek Startnummers vertellen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag: nummer 19, voor het laatst gebruikt door Felipe Massa, maar ook het nummer van Heikki Kovalainen.

De tijd dat Finnen de Formule 1 domineerden ligt al weer enige tijd achter ons. Valtteri Bottas moet bij het ondermaats presterende Alfa Romeo de eer van een trots autosportland hoog houden, een land dat drie wereldkampioenen leverde. In de schaduw van die drie kampioenen (Keke Rosberg, Mika Häkkinen en Kimi Räikkönen) vinden we Heikki Kovalainen, die in 2010 met startnummer 19 rijdt bij Lotus, het team dat later als Caterham door het leven gaat.

Heikki Kovalainen met landgenoot Kimi Räikkönen (Motorsport Images)

Toptalent?

De deal is pas laat in 2009 rond en de bevestiging van iets dat in de jaren daarvoor duidelijk is geworden: na periodes bij topteams Renault en McLaren, gaat Kovalainen zijn belofte als groot talent niet inlossen in de Formule 1. Wie naar de cijfers kijkt – 111 Grands Prix, 1 overwinning, 3 verdere podiumplekken – vraagt zich misschien af waarom Kovalainen als toptalent werd gezien. Voor zijn debuut bestaat daar echter geen twijfel over. Kovalainen imponeert in de opstapklassen. Renault-teambaas Flavio Briatore stelt hem voor 2007 aan als opvolger van tweevoudig kampioen Fernando Alonso. Het is een terugkeer van diezelfde Alonso een jaar later – na ruzie met McLaren en teamgenoot Lewis Hamilton – die Kovalainen en McLaren in elkaars armen drijft.

Waar hij zich bij Renault na een moeilijk debuut in Australië (“ik zou het liever vergeten”) flink verbetert, kent Kovalainen ups and downs bij McLaren. Hij is er duidelijk tweede man, qua prestaties en in de pikorde. Het raakte hem, erkent hij later. Hoogtepunten zijn pole op Silverstone en een zege in Hongarije in 2008. Hij kan soms aardig meekomen met Hamilton, vooral in de kwalificatie, maar de Brit – in 2008 kampioen, terwijl Kovalainen zevende wordt – is dé grote man. Als Jenson Button in 2009 de titel pakt en beschikbaar is, moet Kovalainen naar de uitgang, richting Lotus.

Kovalainen krijgt daar Jarno Trulli als teamgenoot – onder meer ex-Renault en -Toyota, en eveneens enkelvoudig Grand Prix-winnaar. Waar de als kwalificatie-expert bekendstaande Trulli in hun eerste jaar doorgaans sterker is op zaterdag, is Kovalainen de snellere van de twee in de races. In 2011 vernietigt Kovalainen de Italiaan met 16 -2 in de kwalificatiestrijd. Het is een vorm van eerherstel. Met name het kloppen van Monaco-specialist Trulli in de kwalificaties aldaar zal zoet hebben gesmaakt, net als de fles wijn die de twee erop hebben gezet – afkomstig uit Trulli’s eigen wijngaard.

Interesse van Sauber en Force India

Het blijft echter bij wijn, aan champagne hoeft Lotus niet te denken, zelfs punten blijven ver buiten bereik. Er komt door zijn goede vorm wel weer interesse – van Sauber en Force India, naar verluidt – maar Kovalainen blijft Caterham, zoals het team inmiddels heet, trouw. Overtuigd dat het beter zal gaan én vanwege zijn vriendschap met eigenaar Tony Fernandes. Het is wellicht veelzeggend: Kovalainen is te aardig, te soft misschien voor de echte top.

Per 2013 is er zelfs geen plek meer bij Caterham. Eind dat jaar volgen twee races bij het team dat dán Lotus heet, het voormalige (en huidige) Renault. Als vervanger van de geblesseerde Kimi Räikkönen, naast wie hij eigenlijk altijd ‘die andere Fin’ is geweest, overtuigt Kovalainen niet. “Jammer, misschien had ik het wat onderschat.” Te eerlijk, dat is hij misschien ook, ook tegenover zichzelf. Zonder de absolute zelfovertuiging van echte toppers.

Extreme E

Kovalainen had sowieso weinig van een superster. Hij leefde geen jetset-leven. Kovalainen, uit het verre Finse noorden, waar hij als jongeling ’s nachts door de bossen scheurde, zat liever met z’n vrouw op de bank, ging drummen, golfen, flightsimulator spelen of bij z’n Finse blokhut wintersporten. Kovalainen, inmiddels 41 en in juni vader geworden van een zoon, racet nog af en toe. Eerder dit jaar maakte hij zijn debuut in de Extreme E voor het team van Jenson Button.

Heikki Kovalainen tijdens een race in de Extreme E (Motorsport Images)

Lees hier de verhalen achter de andere startnummers

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!