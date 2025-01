Het nieuwe jaar is begonnen en in de maand januari geven we daarom elke dag een vervolg aan onze inmiddels klassieke rubriek Startnummer, met ditmaal het verhaal achter het nummer 20 van Kevin Magnussen. Zo hebben we maar meteen de eerste nummers van het nieuwe jaar behandeld: op Nieuwjaarsdag beschreven we al hoe nummer 25 in de Formule 1 toebehoort aan een voorganger van Max Verstappen.

Zal Kevin Magnussen worden gemist in de Formule 1? De tijd zal het leren. Haas F1 begint met twee nieuwe coureurs aan het seizoen, ter vervanging van de Deen en de naar Sauber-Audi vertrokken Nico Hülkenberg. Een van de nieuwelingen bij Haas is Oliver Bearman, een voorbeeld van de ontwikkeling dat de jonge garde langzaam maar zeker het stokje overneemt van routiniers zoals Magnussen. Met diens exit verdwijnt ook startnummer 20 de komende jaren van het F1-toneel.

Het nummer is in de F1 het afgelopen decennium onlosmakelijk verbonden met de Deense coureur. Begin 2014 mocht hij, toen nog als jongeling, een ‘eigen’ nummer kiezen. Dat was toen iets nieuws in de Formule 1. “Ik heb gekozen voor startnummer 20. Dat is het nummer waarmee ik het Formule Renault 3.5 kampioenschap won”, aldus Magnussen over zijn keuze destijds.

Die titel heeft hij in het jaar ervoor veroverd, dus geen wonder dat hij zich bij zijn keuze laat leiden door succes. Het rijden met startnummer 20 blijkt in de Formule 1 voor Magnussen echter geen garantie op meer prijzen. Wel kent de Deen een droomstart. In zijn eerste race in 2014 eindigt hij in Australië met zijn nieuwbakken startnummer 20 in de McLaren meteen op het podium.

Zijn eerste podiumplaats is echter ook meteen zijn laatste, het geluk is wat dat betreft snel op. Eenmaal verovert hij met Haas overigens nog wel een pole position (Brazilië 2022). Een overwinning komt er echter nooit. Wie weet dat startnummer 20 in de toekomst een ander meer succes oplevert in de F1. De komende drie jaar ligt het echter nog vast als Magnussens nummer.

